Херсонский журналист, редактор издания "Мост" Сергей Никитенко в эфире 24 Канала рассказал, как сейчас живут люди на оккупированной части области. По его словам, ситуация там постепенно ухудшается.
Как сейчас можно выехать из оккупированного левобережья?
Эвакуация из оккупированной части Херсонщины остается возможной, но путь очень сложный и долгий. Людям приходится выезжать через временно оккупированный Крым, а дальше пересекать территорию России.
С левобережья сейчас возможна эвакуация исключительно через временно оккупированный Крым, а дальше через Россию – в Грузию, Турцию или страны Балтии,
– рассказал Никитенко.
Он пояснил, что это фактически единственный маршрут, который сейчас существует для гражданских. Других безопасных путей покинуть оккупированную территорию практически нет.
Через Днепр сейчас никого не эвакуируют,
– отметил журналист.
Никитенко добавил, что сама дорога также связана с большим количеством рисков и проверок. Поэтому многие детали таких эвакуаций не разглашают из соображений безопасности.
На левобережье жизнь почти остановилась
Ситуация в оккупированных городах и селах на левобережье Херсонщины постепенно ухудшается. Население там резко сократилось, а многие населенные пункты фактически опустели.
Россияне пытались показать, как празднуют 8 марта в Геническе, но на фото был просто пустой город,
– рассказал Никитенко.
Он пояснил, что особенно тяжелая ситуация в городах, которые расположены ближе к Днепру. Речь идет, в частности, о Каховке, Новой Каховке, Алешки и Голой Пристани.
Это места, где сейчас жизни почти нет,
– отметил журналист.
По его словам, многие территории фактически изолированы. Люди почти не могут оттуда выехать, а любые попытки покинуть эти районы связаны с большим риском.
В некоторых городах нет света и связи уже почти три года
На оккупированной части области люди живут в почти полной изоляции. Информации оттуда очень мало, ведь связь работает нестабильно или отсутствует.
В Олешках уже более двух лет, а фактически почти три года нет света и почти нет связи,
– рассказал Никитенко.
Он пояснил, что подобная ситуация наблюдается и в других городах на левобережье. Из-за этого получать информацию о жизни там очень сложно.
Все, что мы знаем, – это от тех, кто вырвался оттуда,
– отметил журналист.
По его словам, люди, которым удается выехать, передают лишь отрывочные свидетельства о том, что происходит на оккупированных территориях. Многие детали остаются неизвестными или не разглашаются из соображений безопасности.
Что известно о ситуации на оккупированной Херсонщине?
- Агенты "Атеш" сообщили об усиленной охране новой электроподстанции в Геничевском районе. Возле объекта установлен шлагбаум, проверяют все автомобили, а на территории дежурят несколько групп военных в полной экипировке.
- Оккупационные власти, по данным "АТЕШ", отказывают в медицинской помощи людям без российского паспорта. В то же время в ЦПД сообщили о проблемах с поставками хлеба и сложной ситуации с водой и электроэнергией на временно оккупированной Луганщине.
- На оккупированной части Херсонщины россияне задним числом разорвали трудовые отношения с украинскими работодателями с 24 февраля 2022 года. Если люди не прошли переоформление по оккупационным правилам, их украинский стаж не признается.
- По словам журналистки Евгении Вирлич, особенно сложная ситуация сохраняется в Алешках и Голой Пристани. Там проблемы с поставками продуктов, медициной и инфраструктурой, а оккупанты размещают военные объекты в населенных пунктах и вблизи заповедника Аскания-Нова.