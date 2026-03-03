Людям, которые нуждаются в сердечных препаратах, отказывают в их получении до тех пор, пока они не оформят российское гражданство. Об этом сообщили в "АТЕШ".
Какие методы репрессий придумали россияне?
Агенты "АТЕШ" сообщили, что оккупационная власть в Запорожье и Херсонской области усилила давление на людей. Без российского паспорта и медицинского полиса жителей не лечат даже в случае срочной необходимости.
Речь идет не о единичных случаях, а о системной практике, что касается всего гражданского населения, которое отказывается от российских документов,
– отметили в АТЕШ.
Больше всего от этого страдают пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями. Фактически медицинскую помощь используют как способ заставить людей получить российский паспорт.
Также в ЦПД отметили, что на ВОТ Луганщины второй месяц подряд не завозят хлеб. Готовить еду дома невозможно из-за отсутствия электроэнергии и стабильного водоснабжения. Администрация в городах и селах игнорирует все просьбы людей.
В ЦПИ добавили, что села на временно оккупированных территориях Луганщины становятся все менее пригодными для жизни, а вместо обещанного российской пропагандой "процветания" там наблюдаются тотальная деградация и разруха.
Что известно о военных преступлениях россиян?
Вечером 26 февраля российские войска атаковали ударными БПЛА частный сектор в Харьковской области. В результате вражеского удара два человека погибли.
В результате вражеского удара по Краматорску вечером 12 февраля погибли трое братьев. Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления.
Российские войска атаковали дроном автомобиль медицинской помощи в Харьковской области. Погиб один человек, а другие получили травмы.