Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Какие последствия удара на Харьковщине?

Атака произошла около 13:00: вражеский беспилотный летательный аппарат попал в служебный автомобиль первичной медицинской помощи вблизи села Бригадировка Изюмского района.

Это произошло на автодороге Киев – Харьков – Довжанский.

В результате удара транспортное средство загорелось. В салоне находилось пять человек – медицинские работники и гражданские граждане,

– сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, одна женщина погибла на месте, остальные получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Вражеский дрон атаковал автомобиль / Фото: ГСЧС, Нацполиция

Сейчас на месте атаки работает следственно-оперативная группа и профильные службы, а правоохранители продолжают фиксацию военных преступлений, совершенных Россией против гражданского населения Харьковщины.

Враг продолжает атаки: последние новости