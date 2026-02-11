Об этом сообщает Oboz. У Анастасии осталось трое детей.
Читайте также Должны противодействовать этой угрозе, – военный раскрыл, что изменилось у врага в последнее время
Что известно об Анастасии Пашкевич, которую убили на Сумщине?
6 февраля Анастасия Пашкевич подвозила отца в село. Он приехал из-под Покровска на несколько дней.
Когда Пашкевич возвращалась домой, россияне ударили по машине "Ланцетом".
Хотя Анастасии был всего 31 год, ее старшей дочери исполнилось 14 лет, а двум двойняшкам – по 12. Женщина сама не была сумчанкой.
Анастасия в Сумы перебралась в начале войны. Она жила в Черниговской области со своим вторым мужем, отцом девочек-двойняшек, когда российские войска оккупировали часть области. Некоторое время они провели в оккупации, а после освобождения женщина переехала с детьми к родителям в село Марьевка под Сумы,
– сообщили журналистам о погибшей.
Анастасия Пашкевич / Фото с сайта Oboz
Целью молодой женщины было перевезти детей из села в город. Для этого Анастасия много работала.
В Сумах она устроилась в супермаркет, сначала два года работала в кондитерской, а потом стала кассиром. В конце концов ей удалось накопить достаточно денег, купить квартиру и забрать детей.
"А примерно год назад встретила молодого человека и была счастлива. Казалось, что сбылись все ее мечты", – рассказали медийщики.
Однако россияне прицельно убили молодую женщину.
Почти все мужчины семьи служат.
"У Анастасии Пашкевич остались родители, брат и сестра. Отец старшей дочери служил в ВСУ, но пропал без вести. Папа двойняшек сейчас тоже на фронте. Сейчас детьми занимается бабушка", – привели данные в СМИ.
Подруга вспоминает Анастасию как целеустремленного человека, которая никогда не унывала, была светлой и веселой.
Она была не просто нашей коллегой, для многих подругой, светлым и искренним человеком. Улыбчивая, приветливая, внимательная к каждому. Она радостно встречала покупателей, дарила доброе слово и свою теплую улыбку даже в самые тяжелые дни,
– написали сотрудники супермаркета.
Террор на Харьковщине
10 февраля россияне ударили беспилотником по частному дому в Богодухове. Погибла почти вся семья, которая несколько дней назад переехала из Золочева.
Это отец и трое детей, которым было всего несколько лет. Их мать выжила, она беременна. Впоследствии стало известно, что погибший был демобилизованным военным с ампутацией. Он пользовался протезом.