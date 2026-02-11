Об этом сообщает Oboz. У Анастасии осталось трое детей.

Что известно об Анастасии Пашкевич, которую убили на Сумщине?

6 февраля Анастасия Пашкевич подвозила отца в село. Он приехал из-под Покровска на несколько дней.

Когда Пашкевич возвращалась домой, россияне ударили по машине "Ланцетом".

Хотя Анастасии был всего 31 год, ее старшей дочери исполнилось 14 лет, а двум двойняшкам – по 12. Женщина сама не была сумчанкой.

Анастасия в Сумы перебралась в начале войны. Она жила в Черниговской области со своим вторым мужем, отцом девочек-двойняшек, когда российские войска оккупировали часть области. Некоторое время они провели в оккупации, а после освобождения женщина переехала с детьми к родителям в село Марьевка под Сумы,

Целью молодой женщины было перевезти детей из села в город. Для этого Анастасия много работала.

В Сумах она устроилась в супермаркет, сначала два года работала в кондитерской, а потом стала кассиром. В конце концов ей удалось накопить достаточно денег, купить квартиру и забрать детей.

"А примерно год назад встретила молодого человека и была счастлива. Казалось, что сбылись все ее мечты", – рассказали медийщики.

Однако россияне прицельно убили молодую женщину.

Почти все мужчины семьи служат.

"У Анастасии Пашкевич остались родители, брат и сестра. Отец старшей дочери служил в ВСУ, но пропал без вести. Папа двойняшек сейчас тоже на фронте. Сейчас детьми занимается бабушка", – привели данные в СМИ.

Подруга вспоминает Анастасию как целеустремленного человека, которая никогда не унывала, была светлой и веселой.

Она была не просто нашей коллегой, для многих подругой, светлым и искренним человеком. Улыбчивая, приветливая, внимательная к каждому. Она радостно встречала покупателей, дарила доброе слово и свою теплую улыбку даже в самые тяжелые дни,

– написали сотрудники супермаркета.

