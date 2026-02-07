Об этом 24 Каналу рассказал майор, командир 1030 отдельного зенитного ракетного дивизиона "Аквила" 3 армейского корпуса Максим Зайченко, отметив, как изменилась динамика боевых действий за последние несколько месяцев. Также он объяснил, какие важные задачи выполняет его подразделение.
Как украинские силы противостоят врагу в воздухе?
Зайченко подчеркнул, что частично противник пытается использовать погодные условия для продвижения. Определенные водоемы и маршруты, которые были ему недоступны осенью и летом, сейчас замерзли, и это открывает для него новые пути продвижения.
Враг наращивает большую активность в воздухе, увеличивая количество беспилотных составляющих. Это тот риск, который существовал еще летом, и мы предвидели, что эта ситуация будет развиваться. Поэтому осуществляем контрдействия и наращиваем свои возможности,
– отметил командир ракетного дивизиона.
В то же время если сравнивать с предыдущими несколькими месяцами, то количество беспилотных средств поражения и разведки увеличиваются. Новые подразделения, которые специализируются именно на этом направлении, заводят, по его словам, свои расчеты в зону ответственности.
Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Силы обороны активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. На отдельных участках фронта около 25% всех боевых столкновений – это наступательные действия именно украинских сил.
"Пехота у противника действительно слабая, поэтому он делает ставку больше на массовость, но это "билет" в одну сторону. Однако осуществление поддержки, сопровождения артиллерийского огня и беспилотных систем действительно на достаточно высоком уровне. Здесь нам есть над чем работать, ведь должны противодействовать этой угрозе, что сейчас возникла", – отметил он.
Также Зайченко акцентировал на сегодняшних главных вызовах для его подразделения. Наибольшую угрозу для пехоты представляют разведывательные и ударные дроны типа Mavic, Autel, FPV, в частности, на оптоволокне, которые работают как на линии боестолкновения, так на глубину до 10 километров.
Наша задача уменьшить нагрузку на нашу пехоту как по прицельности артиллерии противника, так и количества дронов, сопровождающих пехотные группы врага. Мы с этим довольно хорошо справляемся,
– отметил майор ВСУ.
Кроме того, по его словам, подразделение противодействует дронам врага самолетного типа оперативно-тактического уровня – "Орлан", Zala, Supercam, "Ланцет", количество которых постоянно увеличивается. А также скоростных ударных дронов типа "Шахед", "Герань", "Гербера", которые прокладывают свои маршруты через передний край линию обороны, пролетая над украинскими боевыми порядками.
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады зафиксировали резкий рост количества российских штурмовых групп, которые пытаются продвигаться в сторону Лимана. Враг движется волнами, используя большое количество "одноразовой пехоты". В то же время их штурмы активно прикрывают беспилотники.
"Наше подразделение является первым эшелоном противовоздушной обороны страны. Уничтожая эти воздушные угрозы, мы уменьшаем количество дронов, которые пролетают в глубину страны", – подчеркнул Максим Зайченко.
Он добавил, что украинские силы пытаются найти адекватные действия в отношении этих угроз, чтобы несмотря на увеличение нагрузки на ПВО, было достаточное количество средств противодействия.
Как ограничение работы Starlink сказалось на применении врагом БпЛА?
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что отключение Starlink мощно ударило по России, ведь она фактически потеряла возможность наступать малыми группами. Ведь россияне использовали спутниковую связь для управления малыми группами с беспилотников.
Также авиаэксперт Константин Криволап объяснил, что враг использовал достаточно много Starlink, которые завозил контрабандным путем. Благодаря этому он наладил внутреннюю связь, передачу данных через интернет. Поэтому россияне не смогут быстро оправиться после отключения Starlink.
В то же время экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что прекращение работы Starlink серьезно повлияло на вражеские войска на оккупированных территориях, ведь нарушилась связь между штабами. Он надеется, что отключение Starlink "должно сейчас затормозить российское наступление".