Таким образом захватчики потеряли возможность общаться с другими подразделениями. Авиационный эксперт Константин Криволап озвучил 24 Каналу мнение, что враг не сможет быстро оправиться после потери Starlink.

Почему это катастрофа для россиян?

Константин Криволап отметил, что россияне использовали достаточно много Starlink, которые завозили контрабандным путем. Это позволяло им наладить внутреннюю связь, передачу данных через интернет. За это время враг фактически отказался от военной связи, которая была раньше.

Потеря связи в войсках – это страшная вещь. Например, сначала ВСУ во время Курской операции с помощью привязных аэростатов подавили систему российской связи, а потом была установлена украинская связь.

Россияне были без связи. Они вообще потеряли возможности понимания, где они, какое взаимодействие, кто справа, кто слева, кто впереди, или они в тылу еще в России, или уже в тылу украинских военных. То есть это позволило нам достаточно быстро провести молниеносную операцию в Курской области. Я не думаю, что россияне достаточно быстро смогут оправиться после потери Starlink,

– подчеркнул авиаэксперт.

Илон Маск сейчас запустил на низкую орбиту около 9 400 спутников. Эти спутники обеспечивают такое покрытие, которое надежно позволяет управлять дроном в режиме FPV, в общем любыми БПЛА.

Два – три года назад это была достаточно сложная ситуация, не было такого количества спутников. Возникали моменты, когда переключались с одного спутника на другой, там могла быть потеря сигнала. А потеря сигнала в этой ситуации – это потеря управления. Сейчас такого уже нет,

– сказал Криволап.

Россиянам отключили Starlink: что известно?