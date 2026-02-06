Это, в частности, подтверждают агенты движения сопротивления "Атеш" из 122-го мотострелкового полка (Купянское направление) и 1152-го полка (Запорожское направление).
Как из-за отключения Starlink оккупанты убивают самих себя?
В подразделениях оккупантов наблюдается почти полный отказ терминалов Starlink. Российские связисты в отчаянии:
- попытки развернуть резервные каналы связи проваливаются одна за другой;
- штатные средства РЭБ регулярно глушат даже собственные рации.
Без устойчивой связи на передовой начинается хаос. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям – и не только от врага.
На Запорожском направлении из-за полного разрыва коммуникации произошел типичный случай "дружественного огня". Подразделения, не имея никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим. Как следствие – штурмовая группа из 12 человек была полностью уничтожена собственными силами.
Начальник отделения коммуникации 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых сообщил "Суспільному", что после отключения неверифицированных терминалов Starlink на Запорожском уменьшилась интенсивность боевых действий и применения FPV-дронов со стороны российских войск.
По его словам, перехваты свидетельствуют о панике среди россиян, хотя о блокировании "черных" и "серых" Starlink их предупреждали заранее.
В то же время Пелих отметил, что российская армия имеет и альтернативные средства связи, поэтому боевые действия полностью не прекратились. Однако ограничение доступа к Starlink, по его мнению, является существенным плюсом для Украины, ведь затрудняет использование ударных дронов, которые ранее могли залетать вглубь украинской территории благодаря спутниковой связи.
Что этому предшествовало?
В конце января россияне впервые начали бить по тылам Украины дронами, управляемыми через Starlink. В частности, 27 января пассажирский поезд Барвенково – Львов – Чоп в Барвенковской общине на Харьковщине был атакован тремя "Шахедами". Погибли мирные люди.
Киев обратился к SpaceX с просьбой заблокировать оккупантам доступ к спутниковой связи Starlink.
4 февраля около 20:00 по московскому времени на фронте массово отключились терминалы Starlink.
Теперь все терминалы, которые не зарегистрированы через украинскую систему, блокируются.
Ранее эти контрабандные устройства стали важным "неофициальным" элементом связи и управления многих подразделений российской армии.
Потеря Starlink затрудняет управление штурмовыми группами и передачу разведывательной информации. Альтернативы есть, но они либо медленные, либо с большой задержкой сигнала, либо малопроходимые. Российские проекты вроде "Рассвет" или китайских "аналогов Starlink" пока не готовы обеспечить глобальное покрытие и скорость.