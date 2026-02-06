Это, в частности, подтверждают агенты движения сопротивления "Атеш" из 122-го мотострелкового полка (Купянское направление) и 1152-го полка (Запорожское направление).

В подразделениях оккупантов наблюдается почти полный отказ терминалов Starlink. Российские связисты в отчаянии:

попытки развернуть резервные каналы связи проваливаются одна за другой;

штатные средства РЭБ регулярно глушат даже собственные рации.

Без устойчивой связи на передовой начинается хаос. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям – и не только от врага.

На Запорожском направлении из-за полного разрыва коммуникации произошел типичный случай "дружественного огня". Подразделения, не имея никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим. Как следствие – штурмовая группа из 12 человек была полностью уничтожена собственными силами.

Начальник отделения коммуникации 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых сообщил "Суспільному", что после отключения неверифицированных терминалов Starlink на Запорожском уменьшилась интенсивность боевых действий и применения FPV-дронов со стороны российских войск.

По его словам, перехваты свидетельствуют о панике среди россиян, хотя о блокировании "черных" и "серых" Starlink их предупреждали заранее.

В то же время Пелих отметил, что российская армия имеет и альтернативные средства связи, поэтому боевые действия полностью не прекратились. Однако ограничение доступа к Starlink, по его мнению, является существенным плюсом для Украины, ведь затрудняет использование ударных дронов, которые ранее могли залетать вглубь украинской территории благодаря спутниковой связи.

Что этому предшествовало?