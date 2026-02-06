Це, зокрема, підтверджують агенти руху опору "Атеш" зі 122-го мотострілецького полку (Куп'янське напрямок) та 1152-го полку (Запорізький напрямок).

Як через відключення Starlink окупанти вбивають самих себе?

У підрозділах окупантів спостерігається майже повна відмова терміналів Starlink. Російські зв'язківці у розпачі:

спроби розгорнути резервні канали зв'язку провалюються одна за одною;

штатні засоби РЕБ регулярно глушать навіть власні рації.

Без сталого зв'язку на передовій починається хаос. Відсутність координації вже призводить до тяжких втрат – і не лише від ворога.

На Запорізькому напрямі через повний розрив комунікації стався типовий випадок "дружнього вогню". Підрозділи, не маючи жодної інформації один про одного, відкрили вогонь по своїм. Як наслідок – штурмова група з 12 осіб була повністю знищена власними силами.

Начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих повідомив "Суспільному", що після відключення неверифікованих терміналів Starlink на Запорізькому зменшилася інтенсивність бойових дій та застосування FPV-дронів з боку російських військ.

За його словами, перехоплення свідчать про паніку серед росіян, хоча про блокування "чорних" і "сірих" Starlink їх попереджали заздалегідь.

Водночас Пелих наголосив, що російська армія має й альтернативні засоби зв’язку, тому бойові дії повністю не припинилися. Однак обмеження доступу до Starlink, на його думку, є суттєвим плюсом для України, адже ускладнює використання ударних дронів, які раніше могли залітати вглиб української території завдяки супутниковому зв'язку.

Що цьому передувало?