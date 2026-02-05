Ворожі пабліки обіцяють повернути кошти тим, хто донатив на Starlink у Росії. Тим часом Соловйов закликав Трампа зателефонувати Маску, аби той "отямився". Деталі зібрав 24 Канал.

Що кажуть росіяни про відключення Starlink?

В усіх пабліках так званих воєнкорів порушують цю проблему. Цікаво, що думки розділилися, адже якщо частина нарікає, що "все пропало", то інші намагаються перевести стрілки – мовляв, Україна теж страждає, а нам нестрашно, ми будемо спілкуватися по рації.

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов, який воює проти України зі зручної студії, заявив, що Трампові час зателефонувати Маску. Американський президент, за його словами, має зробити так, аби Маск "отямився".

Ну а що буде, якщо ми вдаримо по заводах, де виробляють Starlink? А якщо ми завдамо удару на космічній орбіті? Він же не вибірковий. Звісно, наші супутники теж погорять. Та й хрін із ними,

– міркував пропагандист у прямому ефірі.

Довідка. Заводи, які виробляють Starlink, розташовані у США. Фактично Соловйов пропонує Росії ударити по Америці.

Що пишуть росіяни про відключення Starlink / Соцмережі

Наскільки серйозною є проблема зі Starlink для росіян?

"Альтернативи цьому супутниковому інтернету в лавах збройних сил Росії просто не існує. Багато що, в тому числі бойове управління, було зав'язане на ньому та сприймалося як даність" , – нарікає телеграм-канал "Военный осведомитель".

, – нарікає телеграм-канал "Военный осведомитель". "Термінали Starlink разом потухли. Тепер ми за замовчуванням будемо програвати у швидкості прийняття рішень і ситуативній ознайомленості. Це називається технологічне відставання. (...) Розрахунки БпЛА, РЕР/РЕБ, вогневі засоби та піхотні позиції тепер без інтернету. Тепер жодних трансляцій, немає картини бою" , – додає "Рядовой Губарев".

, – додає "Рядовой Губарев". "Це (Starlink – 24 Канал) був легкий шлях у порівнянні з тим, щоб зробити щось своє в космосі, тягнути оптоволокно, яке постійно рветься, налагоджувати "мости" або навіть масово працювати з цифровими станціями для організації передачі малих пакетів даних" , – скрушно перелічує телеграм-канал "Два майора".

, – скрушно перелічує телеграм-канал "Два майора". "Зараз різко з'ясується, що підрозділи без зв'язку працювати ефективно не можуть. Оце новина для декого у високих кабінетах буде", – із сарказмом пише "Белорусский силовик".

Зверніть увагу! Це все при тому, що росіяни мають цілий Роскосмос.

А що кажуть в Україні?

Спеціаліст із радіозв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що в Росії на фронтах "навіть не проблема, а катастрофа".

Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії,

– стверджує він.

Український блогер Денис Казанський поіронізував, що росіяни давно могли би створити свій аналог Starlink – якби не витрачали купу грошей на захоплення українських міст.

Чи є проблеми зі Starlink в Україні?