Запровадження "білого списку" для терміналів Starlink пов'язане з безпековими ризиками. Українська сторона фіксувала випадки використання цієї комерційної технології росією для керування дронами та атак на цивільне населення. У відповідь ухвалено рішення обмежити роботу неперевірених пристроїв. Про це пише Міністерство оборони України.

Як пройти верифікацію Starlink в Україні?

Найближчим часом на території України функціонуватимуть лише ті термінали Starlink, які пройшли офіційну реєстрацію та перевірку. Усі інші пристрої буде відключено від мережі. Крім того, з міркувань підвищеної обережності дозволені термінали працюватимуть лише у стаціонарному режимі, а під час руху швидкість доступу до мережі буде обмежена.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Telegram, для верифікації користувачам потрібно надати один із двох ідентифікаторів – KIT-номер або UTID. Міністерство оборони України оприлюднило детальну інструкцію, як самостійно знайти ці дані.

KIT-номер комплекту Starlink вказаний на транспортній етикетці коробки. Це біла наклейка з технічними даними, де зазначений серійний номер у форматі KIT00000000. Саме цей код використовується для ідентифікації комплекту під час реєстрації.

Фото Міністерство оборони України

UTID можна знайти безпосередньо в мобільному застосунку Starlink. Для цього потрібно під'єднатися до Wi-Fi мережі STARLINK. Якщо застосунок щойно встановлено, необхідно обрати пункт "Під'єднатися до Wi-Fi" і вибрати відповідну мережу.

Після цього на головному екрані застосунку слід відкрити меню у верхньому лівому куті, прокрутити сторінку вниз і натиснути на інформаційну іконку з літерою "i". У розділі "Starlink" відображається ідентифікатор термінала або Starlink ID у форматі на кшталт 01000000-00000000-00e1c9f7. Позначення "ut" на початку можна ігнорувати.

Після отримання KIT-номера або UTID ці дані використовуються для проходження процедури верифікації, яка дозволяє легально користуватися Starlink на території України за новими правилами.