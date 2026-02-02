Якщо коротко підсумувати, то власникам необхідно пройти доволі процедуру верифікації обладнання, щоб Starlink продовжував працювати без обмежень. Послуга є повністю безкоштовною, а як це правильно зробити детально розповіли в Мінцифри.

Як легалізувати свій Starlink та чому це важливо?

Для фізичних осіб та приватних підприємців (ФОП) процедура верифікації стартує 3 лютого через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Перед візитом необхідно зібрати технічні дані пристрою. До них належать:

KIT-номер (серійний номер комплекту),

унікальний ідентифікатор антени (UTID або Dish ID),

номер облікового запису користувача на офіційному порталі Starlink.

З собою потрібно мати паспорт (у формі книжечки або ID-картки) та ідентифікаційний код (РНОКПП). Під час візиту адміністратор ЦНАПу прийме заявку на внесення обладнання до "білого списку".

Важливо! Існують кількісні обмеження: без фізичної присутності пристрою можна зареєструвати лише один Starlink, а якщо ви готові показати обладнання – до трьох одиниць на одну особу.

Юридичні особи проходять процес реєстрації дистанційно через портал Дія. Керівнику або уповноваженій особі необхідно авторизуватися за допомогою КЕП компанії та обрати послугу повідомлення про використання терміналів.

Система автоматично підтягне дані про підприємство з державних реєстрів, а технічні параметри кожного Starlink (KIT-номер, UTID, номер акаунта) потрібно внести вручну. Після перевірки заява підписується КЕПом і передається до Мінцифри.

Звичайні компанії можуть внести до списку до 10 терміналів, тоді як для критично важливих підприємств обмежень за кількістю не встановлено.

Що робити військовим зі своїми Starlink?

Військовим відвідувати ЦНАП не потрібно, оскільки для Сил оборони вже діє захищений алгоритм через систему DELTA.

Чому це відбувається?

Необхідність створення "білого списку" Starlink виникла через активне використання терміналів супутникового інтернету російськими окупантами на лінії фронту. Раніше про старт верифікації старлінків для українців повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Зафіксовано випадки, коли ворог встановлював супутникові антени на ударні безпілотники "Шахед". Це дозволяє операторам керувати дронами в режимі реального часу навіть на великій відстані, що значно підвищує загрозу.

Такі літальні апарати рухаються на низьких висотах і демонструють високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, через що їх вкрай важко збивати. Вперше таку модифікацію росіяни застосували 24 січня під час атаки в районі Кропивницького.

Як "білий список" Starlink допоможе вирішити проблему застосування його росіянами?

Створення реєстру є результатом спільної роботи українського уряду та компанії SpaceX. Основна мета – дозволити стабільну роботу лише тим пристроям, що були ввезені та використовуються законно. Росіяни отримують свої старлінки в обхід міжнародних санкцій ввозячи їх через треті країни під фейковими накладними.

Компанія Ілона Маска вже запровадила певні технічні обмеження для блокування несанкціонованого доступу з боку Росії, і ці кроки мають позитивні результати. Однак таке тимчасове рішення також впливає і на українських військових.

Авторизація всіх терміналів в україні дозволить відсікти ворожі пристрої від мережі, що є вимушеним, але необхідним кроком для захисту енергетичних об'єктів та життів українців.