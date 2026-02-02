Если коротко подытожить, то владельцам необходимо пройти довольно процедуру верификации оборудования, чтобы Starlink продолжал работать без ограничений. Услуга является полностью бесплатной, а как это правильно сделать подробно рассказали в Минцифры.

Как легализовать свой Starlink и почему это важно?

Для физических лиц и частных предпринимателей (ФЛП) процедура верификации стартует 3 февраля через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Перед визитом необходимо собрать технические данные устройства. К ним относятся:

KIT-номер (серийный номер комплекта),

уникальный идентификатор антенны (UTID или Dish ID),

номер учетной записи пользователя на официальном портале Starlink.

С собой нужно иметь паспорт (в форме книжечки или ID-карты) и идентификационный код (РНОКПП). Во время визита администратор ЦПАУ примет заявку на внесение оборудования в "белый список".

Важно! Существуют количественные ограничения: без физического присутствия устройства можно зарегистрировать только один Starlink, а если вы готовы показать оборудование – до трех единиц на одно лицо.

Юридические лица проходят процесс регистрации дистанционно через портал Дія. Руководителю или уполномоченному лицу необходимо авторизоваться с помощью КЭП компании и выбрать услугу уведомления об использовании терминалов.

Система автоматически подтянет данные о предприятии из государственных реестров, а технические параметры каждого Starlink (KIT-номер, UTID, номер аккаунта) нужно внести вручную. После проверки заявление подписывается КЭПом и передается в Минцифры.

Обычные компании могут внести в список до 10 терминалов, тогда как для критически важных предприятий ограничений по количеству не установлено.

Что делать военным со своими Starlink?

Военным посещать ЦНАП не нужно, поскольку для Сил обороны уже действует защищенный алгоритм через систему DELTA.

Почему это происходит?

Необходимость создания "белого списка" Starlink возникла из-за активного использования терминалов спутникового интернета российскими оккупантами на линии фронта. Ранее о старте верификации старлинков для украинцев сообщил Министр обороны Украины Михаил Федоров.

Зафиксированы случаи, когда враг устанавливал спутниковые антенны на ударные беспилотники "Шахед". Это позволяет операторам управлять дронами в режиме реального времени даже на большом расстоянии, что значительно повышает угрозу.

Такие летательные аппараты движутся на низких высотах и демонстрируют высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, из-за чего их крайне трудно сбивать. Впервые такую модификацию россияне применили 24 января во время атаки в районе Кропивницкого.

Как "белый список" Starlink поможет решить проблему применения его россиянами?

Создание реестра является результатом совместной работы украинского правительства и компании SpaceX. Основная цель – позволить стабильную работу только тем устройствам, что были ввезены и используются законно. Россияне получают свои старлинки в обход международных санкций ввозя их через третьи страны под фейковыми накладными.

Компания Илона Маска уже ввела определенные технические ограничения для блокировки несанкционированного доступа со стороны России, и эти шаги имеют положительные результаты. Однако такое временное решение также влияет и на украинских военных.

Авторизация всех терминалов в Украине позволит отсечь вражеские устройства от сети, что является вынужденным, но необходимым шагом для защиты энергетических объектов и жизней украинцев.