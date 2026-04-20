Об этом сообщили InformNapalm. Важно, что эти события произошли не сейчас, а в течение 2023 – 2025 годов. То есть операция длилась несколько лет.

Что известно о системе "Гонец" и украинской операции против нее?

Украина провела CYBINT-операцию, то есть связанную с кибернетической разведкой. Участие приняли киберспециалисты из состава 256 Киберштурмовой дивизии, аналитической группы Ukrainian Militant и международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Полученную информацию передавали Силам обороны, а потом выдержали долгую паузу, чтобы обезопасить все операции.

InformNapalm опубликовали часть полученных документов, чтобы подтвердить взлом системы.

Спутниковая система (СС) "Гонец" сейчас позиционируется в России как собственный "аналог Starlink" и в перспективе заявлено, что российские специалисты планируют устанавливать терминалы на БПЛА. Однако пока по своим техническим характеристикам и возможностям он существенно отличается от американской системы. СС "Гонец" является многолетней попыткой россиян создать собственную низкоорбитальную систему связи, но по качеству услуг она значительно уступает американскому Starlink,

– говорится в статье.

Забавно, но источниками одной из многочисленных утечек СС "Гонец" стали топ-менеджеры и IT-специалисты. То есть те, кто отвечает за кибербезопасность. Среди них заместитель генерального директора Алексей Лабзин, который обслуживает ИТ-инфраструктуру, и главный специалист службы криптографической защиты информации "СС "Гонец" Владимир Катаев, который ранее работал в должности старшего инженера в секретной воинской части 46179 (12 Главное управление министерства обороны России, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность Российской Федерации).

Внутренние документы российских военных / Фото InformNapalm

Интересно! В 2016 году, когда "Гонец" презентовали тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву, говорилось, что спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для предоставления услуг связи в любой точке Земли. А "особенно нужна в районах, где нет покрытия сотовой сети". Система работает благодаря группировке низкоорбитальных космических аппаратов связи "Гонец-М".

"Гонец" входит в инфраструктуру космической отрасли России и работает в кооперации с госкорпорацией "Роскосмос". Также предприятие участвует в работе космической системы ретрансляции "Луч", которая обеспечивает передачу данных с ракет-носителей и космических аппаратов.

Наземная часть системы состоит из нескольких региональных станций, размещенных в Москве, Железногорске, Южно-Сахалинске, Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре.



Где размещены станции "Гонец" / Фото InformNapalm

В общем InformNapalm сделали вывод: "Даже структуры, интегрированы в военно-промышленный комплекс и связаны с космической отраслью, остаются уязвимыми из-за устаревшего программного обеспечения, централизованной архитектуры и человеческого фактора".

И это лишнее подтверждение того, что украинские киберспециалисты способны достать врага где угодно.

