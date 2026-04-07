Об этом пишет Defense Express. Аналитики подчеркнули, что к работе российских систем причастны европейские компании Airbus и Thales.

Что известно о терминале "Спринт-030"?

Об использовании врагом терминалов "Спринт-030" 5 апреля написал специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов ("Флеш"). Он выложил видео, которое распространили россияне, и предупредил: оккупанты массово поставляют такие устройства на фронт.

Обратите внимание! Сергей Бескрестнов в своей публикации ошибочно назвал терминал "Спирит-030".

"Спринт-030" дает россиянам возможность иметь спутниковую связь. К тому же его антенна значительно меньше, а значит обнаружить этот терминал значительно труднее. Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30,

– написал "Флэш".

Работа российского терминала "Спринт-030": смотрите видео



Как связаны "Спринт-030" и "Экспресс" / Инфографика взята с сайта Defense Express

Defense Express обратили внимание, что для Украины есть две проблемы. Во-первых, Россия использует "Спринт-030" вместо Starlink, как написал Сергей "Флеш". Во-вторых, "Спринт-030" гарантированно работает с еще одной серией российских телекоммуникационных спутников – "Экспресс". И тут важно, а кто же сделал россиянам телекоммуникационные спутники серии "Экспресс".

Разработчиком и производителем терминала является "ГК "РЭЙС".

В то же время спутник "Экспресс-АМ7" был создан по заказу российского правительства европейской компанией Airbus на платформе Eurostar-3000. Он был запущен на геостационарную орбиту 19 марта 2015 года и вошел в спутниковую группировку государственной российской "ФГУП "Космическая связь". При этом все ныне действующие спутники серии "Экспресс" и вообще все спутники "ФГУП "Космическая связь" были созданы непосредственно Airbus или при широком участии другой европейской компании Thales, которая изготавливала сам телекоммуникационный модуль,

– отметили Defense Express.

Сейчас на орбите полноценно работают:

Экспресс АМ44, запуск 2009 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space

Экспресс АТ2, запуск 2014 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space

Экспресс АМ7, запуск 2015 год, произведен полностью Airbus

Экспресс АМ8, запуск 2015 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space

Экспресс АМУ1, запуск 2015 год, произведен полностью Airbus

Экспресс-80, запуск 2020 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space Italy

Экспресс-103, запуск 2020 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space Italy

Экспресс-АМУ3, запуск 2021 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space Italy

Экспресс-АМУ7, запуск 2021 год, телекоммуникационный модуль Thales Alenia Space Italy

К сожалению, не известно, могут ли Airbus и Thales повлиять на эти спутники.

"В конце концов их заказчиком и оператором было российское правительство, с которым эти компании продолжали сотрудничество после 2014 года и аннексии Крыма", – добавило СМИ.

