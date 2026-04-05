Об этом рассказал советник Министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов "Флеш".

Интересно Россия использует Starlink на "теневых" танкерах: новая схема обхода санкций

Что известно о российских спутниковых терминалах "Спирит-030"?

"Флеш" отметил, что после того, как врага лишили доступа к терминалам Starlink, вопрос спутниковой связи стал для россиян чрезвычайно актуальным.

Имеющиеся терминалы российского спутникового интернета имеют очень большие антенны, и мы их мгновенно обнаруживаем и уничтожаем,

– пояснил советник министра обороны.

Поэтому на фронт россияне начали массово поставлять спутниковые терминалы "Спирит-030".

"Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30", – отметил Сергей Бескрестнов.

Он также отметил, что украинские пилоты 414 бригады СБС "Птицы Мадяра" впервые нашли такой терминал спутниковой связи и уничтожили его. Поэтому "Флеш" призвал всех пилотов обращать внимание на эту цель.

Терминалы "Спирит-030" уже уничтожали украинские военные / Видео с ютуб-канала "Флеша"

Как россияне компенсируют отсутствие Starlink?