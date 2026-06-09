Об этом в понедельник, 8 июня, сообщило Министерство обороны Украины.

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Заметим, что часть из компаний, которые получили разрешение на создание собственной ПВО уже выполняют боевые задачи, более того – они обезвредили более 20 ударных дронов, в частности "Шахедов" и разведывательных БПЛА, а также один реактивный беспилотник.

В Минобороны сообщили, что в целом с запросами на создание собственных групп ПВО обратилось 43 предприятия различных форм собственности из разных отраслей и областей Украины.

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Среди заявителей, которые уже получили статус уполномоченных на осуществление мероприятий ПВО, около половины это операторы и предприятия критической инфраструктуры, а другая часть – предприятия частного сектора.

О проекте "Частная ПВО"

Напомним, министерство обороны инициировало проект частной ПВО в конце 2025 года. Такое решение приняли для усиления защиты предприятий, которые регулярно подвергаются атакам дронами.

В ведомстве отметили, что такие подразделения являются частью единой многоуровневой системы ПВО под управлением Воздушных сил ВСУ.

Важно заметить, что группы частной ПВО формируются из гражданских лиц, которые прошли специальную подготовку, получили сертификацию и допуски и соответствуют установленным требованиям. Они действуют в рамках законодательства и по согласованию с Воздушным командованием ВСУ, получая разрешение на использование определенных средств ПВО для защиты от воздушных атак в установленных зонах и временных рамках.

В состав групп частной ПВО могут входить лица, которые не подлежат мобилизации в ВСУ и не получают бронирования за участие в таких подразделениях. А также разрешается привлекать работников военизированной охраны предприятий.

Цель на 2026 год, которую озвучил министр обороны Михаил Федоров – выявлять 100% воздушных угроз и уничтожать 95% из них. Формируя собственные группы ПВО, бизнес делает свой весомый вклад в достижение этой цели,

– говорится в сообщении ведомства.

Интересно, что частным защитником неба стала компания Carmine Sky, которая начала выполнять боевые задачи на Харьковщине. За 4 месяца работы компания сбивает до 85% российских дронов.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" еще весной 2026 года сообщал о начале применения элементов частной системы ПВО на основе дистанционно управляемых пулеметов. В частности речь идет о дистанционно управляемых турелях с пулеметами М2, которые способны поражать цели на расстоянии до двух километров. Такие системы применяют для защиты критической инфраструктуры, а услуги частной ПВО уже начали предоставляться бизнесу.