Про це в понеділок, 8 червня, повідомило Міністерство оборони України.

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Зауважимо, що частина із компаній, які отримали дозвіл на створення власної ППО вже виконують бойові завдання, ба більше – вони знешкодили понад 20 ударних дронів, зокрема "Шахедів" та розвідувальних БпЛА, а також один реактивний безпілотник.

У Міноборони повідомили, що загалом із запитами на створення власних груп ППО звернулось 43 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України.

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Серед заявників, які вже отримали статус уповноважених на здійснення заходів ППО, близько половина це оператори та підприємства критичної інфраструктури, а інша частина – підприємства приватного сектору.

Про проєкт "Приватна ППО"

Нагадаємо, міністерство оборони ініціювало проєкт приватної ППО наприкінці 2025 року. Таке рішення ухвалили для посилення захисту підприємств, які регулярно зазнають атак дронами.

У відомстві наголосили, що такі підрозділи є частиною єдиної багаторівневої системи ППО під управлінням Повітряних сил ЗСУ.

Важливо зауважити, що групи приватної ППО формуються з цивільних осіб, які пройшли спеціальну підготовку, отримали сертифікацію та допуски й відповідають встановленим вимогам. Вони діють у межах законодавства та за погодженням із Повітряним командуванням ЗСУ, отримуючи дозвіл на використання визначених засобів ППО для захисту від повітряних атак у встановлених зонах і часових рамках.

До складу груп приватної ППО можуть входити особи, які не підлягають мобілізації до ЗСУ та не отримують бронювання за участь у таких підрозділах. А також дозволяється залучати працівників воєнізованої охорони підприємств.

Мета на 2026 рік, яку озвучив міністр оборони Михайло Федоров – виявляти 100% повітряних загроз і знищувати 95% з них. Формуючи власні групи ППО, бізнес робить свій вагомий внесок у досягнення цієї мети,

– ідеться у повідомленні відомства.

Цікаво, що приватним захисником неба стала компанія Carmine Sky, яка почала виконувати бойові завдання на Харківщині. За 4 місяці роботи компанія збиває до 85% російських дронів.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" ще навесні 2026 року повідомляв про початок застосування елементів приватної системи ППО на основі дистанційно керованих кулеметів. Зокрема ідеться про дистанційно керовані турелі з кулеметами М2, які здатні уражати цілі на відстані до двох кілометрів. Такі системи застосовують для захисту критичної інфраструктури, а послуги приватної ППО вже почали надаватись бізнесу.