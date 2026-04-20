Міністерство оборони України наприкінці березня 2026 року оголосило про запуск роботи першої приватної ППО в Україні. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, як працює ця система протиповітряної оборони і які її перші досягнення.

Хто визначає цілі для приватної ППО?

Першим приватним захисником неба в Україні стала компанія Carmine Sky. Проте для того, щоб цивільне підприємство могло здійснювати ці завдання, воно має бути технологічним, модерним, дієвим. Компанія повинна довести, що здатна влитися у цю систему за всіма потрібними параметрами. З нею Міністерство оборони укладає договір.

Важливий момент – компанія не отримує від Міноборони кошти, а має залучати інвестиції,

– пояснила кореспондентка.

Також перелік об'єктів для захисту і велику локацію для роботи команди визначає оборонне відомство. У цих командах ППО працюють виключно цивільні люди, які захищають самих себе, своїх сусідів.

Наша компанія може захищати українські міста з будь-якої точки планети, ми як один з ешелонів протиповітряної оборони, можемо прикривати все місто. Оскільки наша компанія приватна, то можемо дуже швидко ухвалювати рішення на розгортання будь-якої вежі тощо, тому і масштабуємося дуже швидко,

– наголосив Руслан, представник команди Carmine Sky.

Це, за його словами, є головною перевагою Carmine Sky. Також у компанії працюють колишні військові та поліцейські, інваліди та навіть дівчата. Вони мають відповідати певним критеріям відбору, обов'язково проходять поліграф, кожного кварталу – спецперевірку, адже мають доступ до загальної системи оборони.

Міністерство оборони також надає компанії цілі та підтвердження на їхню ліквідацію. Завдають ударів по БпЛА, зокрема турелями. І ця антишахедна зброя набагато дешевша у порівнянні з іншою, яку використовують на різних етапах роботи ППО.

Зверніть увагу! Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" пояснив, що приватна система протиповітряної оборони працює на дистанційно керованих турелях з кулеметами М2. Вони можуть діяти на відстані до двох кілометрів. Використовують їх для захисту важливих об’єктів інфраструктури. Крім того, послуги приватної ППО доступні для бізнесу.

Команда Carmine Sky працює тільки чотири місяці, але вже довела свою ефективність. Вона досягла вражаючого результату у збитті безпілотників. При цьому багато про що команда не може розповідати через безпековий фактор.

Наразі збиваємо до 85% цілей, що входять у зону ураження турелей. Все, що літає на території, де ми присутні, це – "Шахеди", "Ланцети", зокрема нещодавно збили реактивний "Шахед",

– зазначив представник компанії.

Приватне ППО, на його думку, – це лише доповнення до державної ППО, яка виконує стратегічну функцію. Приватна ж ППО присутня локально. Водночас вона може захищати приватні підприємства, об'єкти критичної інфраструктури тощо. Загалом компаній працює у зв'язці з Міноборони. Крім того, сьогодні Carmine Sky працює вже не тільки в Харківській області, а ще й у кількох.

