Про це написав міністр оборони України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Федоров про перші результати приватної ППО?

Михайло Федоров зазначив, що одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема типу Shahed та Zala.

Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб'єкта господарювання.

Станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни,

– наголосив міністр оборони.

Федоров зауважив, що приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній – захищає об'єкти та бере участь у перехопленні "Шахедів".

Як працює перша приватна ППО в Україні / Відео з фейсбуку Михайла Федорова

"Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи. Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система", – пояснив глава Міноборони.

Міністр підкреслив, що бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба.

Результат – більше захищених об'єктів, більше збитих цілей, швидше реагування на атаки. Наша мета – побудувати багаторівневу систему ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних загроз. Захист неба – ключовий пріоритет,

– резюмував Михайло Федоров.

