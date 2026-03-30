Про це повідомили Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО?

Вночі летіла балістична ракета "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Також 164 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда, Гвардійське у Криму. Близько 90 із них – "Шахеди".

Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 8:30, українська ППО збила/подавила 150 ворожих БпЛА.

На жаль, зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях. Також було падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зверніть увагу! Атака триває, в повітряному просторі ще декілька російських БпЛА. Дотримуйтеся правил безпеки!

Нічна атака: що відомо?