Про це повідомили Повітряні сили.
Як відпрацювала ППО?
Вночі летіла балістична ракета "Іскандер-М" з окупованого Криму.
Також 164 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда, Гвардійське у Криму. Близько 90 із них – "Шахеди".
Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на 8:30, українська ППО збила/подавила 150 ворожих БпЛА.
На жаль, зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях. Також було падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зверніть увагу! Атака триває, в повітряному просторі ще декілька російських БпЛА. Дотримуйтеся правил безпеки!
Нічна атака: що відомо?
Увечері 29 березня вибухи лунали у Чернігові. Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури на території міста. Область протягом всього попереднього дня була під атакою ворожих дронів.
Увечері гучно також було в Одесі. Повідомляли про роботу ППО по ворожих безпілотниках.