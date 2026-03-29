Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу. Якщо у вашому місті оголошено повітряну тривогу – пройдіть в укриття!

Що відомо про вибухи в Одесі 29 березня?

Росія атакувала "Шахедами" – або іншими ударними безпілотниками.

О 19:06 Повітряні сили повідомили, що на Одесу з Чорного моря летять БпЛА. Щоправда, їхній тип не уточнили.

Моніторингові канали називали різні райони міста, над якими кружляли дрони. Це було, зокрема, і над центром Одеси.

А видання "Думська" розповіло, що в Одесі працює ППО.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Які ще міста атакувала Росія 29 березня?

Слід сказати, що буквально за 10 хвилин до вибухів в Одесі було гучно в Харкові. Там росіяни вдарили "Молнією". Про можливі наслідки теж поки не відомо.