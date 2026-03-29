Близько 18:43 для Харкова оголосили повітряну тривогу. Незабаром стало відомо про удар дроном по місту.
Що відомо про удар по Харкову?
О 18:59 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт БпЛА "Молнія" у Слобідському районі.
"Наслідки уточнюються", – написав міський голова.
Тим часом о 19:06 Повітряні сили попередили про рух БпЛА на Харків з півночі.
Зауважимо, що Харків і область майже весь тиждень були під постійними російськими обстрілами, переважно FPV-дронами та іншими безпілотниками. Це призвело до загиблих і десятків поранених.
Ворог також почав частіше атакувати дороги та цивільні авто, іноді навмисно чекаючи на людей у місцях руху транспорту та під час евакуації. Були випадки ударів по евакуаційних маршрутах і навіть по поїзду.
За тиждень загинули щонайменше троє людей, ще понад 50 отримали поранення. У кількох районах фіксують дедалі більше атак FPV-дронами.
Місцевих жителів попереджають, що небезпека зростає, тому тим, хто залишається біля фронту, потрібно змінювати спосіб життя, обережніше переміщатися та уникати небезпечних зон.
Які наслідки останніх дронових ударів по Україні?
Увечері 28 березня російські дрони атакували Миколаївську область. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки та вісім дітей віком від 10 до 16 років. У лікарні померла 13-річна дівчинка.
Електропоїзд Київ – Славутич зупиняли в Чернігівській області через загрозу ударів. Близько 100 пасажирів висадили у полі. Повітряна тривога на Чернігівщині тривала понад 11 годин.
На Одещині ворог бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Один з дронів поцілив у приватний житловий будинок, там частково зруйнований фасад.