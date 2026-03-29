Про наслідки обстрілу Одещини поінформував очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на Одеську область?

Ворог бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Один з дронів поцілив у приватний житловий будинок, там частково зруйнований фасад.

Окупанти вгатили по Одещині: дивіться фото наслідків

До того ж є пошкодження на території дачного кооперативу.

Подекуди на місцях влучань виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. Усі відповідні служби працюють на локаціях та оцінюють завдані збитки.

Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням,

– зазначив Кіпер.

При цьому, інформація про постраждалих чи загиблих унаслідок атаки, на щастя, не надходила.

Зазначимо, в ніч проти 28 березня країна-агресорка вдарила дронами по Одесі, внаслідок чого загинули люди та постраждало щонайменше 16 осіб, серед них є дитина.

