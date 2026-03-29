Про наслідки обстрілу Одещини поінформував очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про атаку на Одеську область?
Ворог бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Один з дронів поцілив у приватний житловий будинок, там частково зруйнований фасад.
До того ж є пошкодження на території дачного кооперативу.
Подекуди на місцях влучань виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. Усі відповідні служби працюють на локаціях та оцінюють завдані збитки.
Через атаку в низці населених пунктів фіксуються перебої з електропостачанням,
– зазначив Кіпер.
При цьому, інформація про постраждалих чи загиблих унаслідок атаки, на щастя, не надходила.
Зазначимо, в ніч проти 28 березня країна-агресорка вдарила дронами по Одесі, внаслідок чого загинули люди та постраждало щонайменше 16 осіб, серед них є дитина.
Які ще міста були під прицілом росіян?
- 29 березня в Конотопі на Сумщині зафіксовано удар з боку ворога. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будівлі та об'єкти цивільної інфраструктури.
- Вранці росіяни продовжують запускати на Україну ударні дрони. Зокрема, на Київщині працює ППО.