О последствиях обстрела Одесской области проинформировал глава местной ОГА Олег Кипер.
Что известно об атаке на Одесскую область?
Враг бил по гражданской и энергетической инфраструктуре. Один из дронов попал в частный жилой дом, там частично разрушен фасад.
К тому же есть повреждения на территории дачного кооператива.
Кое-где на местах попаданий возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Все соответствующие службы работают на локациях и оценивают нанесенный ущерб.
Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением,
– отметил Кипер.
При этом, информация о пострадавших или погибших в результате атаки, к счастью, не поступала.