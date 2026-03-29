О последствиях обстрела Одесской области проинформировал глава местной ОГА Олег Кипер.

Смотрите также Враг атакует Полтаву: в городе прогремели взрывы

Что известно об атаке на Одесскую область?

Враг бил по гражданской и энергетической инфраструктуре. Один из дронов попал в частный жилой дом, там частично разрушен фасад.

К тому же есть повреждения на территории дачного кооператива.

Кое-где на местах попаданий возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Все соответствующие службы работают на локациях и оценивают нанесенный ущерб.

Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением,

– отметил Кипер.

При этом, информация о пострадавших или погибших в результате атаки, к счастью, не поступала.