Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно о тревоге в Киевской области?

Тревога во всех районах Киевской области звучит еще с ночи 29 марта. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

В 08:52 военные написали о наличии российских дронов в нескольких районах области.

Несколько групп БПЛА из Черкасской области, курсом на Киевскую область (Белоцерковский район). БПЛА в Белоцерковском районе Киевской области, курс западный,

– говорилось в сообщении.

О работе противовоздушной обороны стало известно в 09:08. Об этом написали в Киевской ОВА.

"В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", – отметили в военной администрации.