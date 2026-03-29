Информация о последствиях пока уточняется. Об этом сообщает "Суспільне".
Что известно об атаке на Полтаву?
В Полтаве 29 марта около 06:55 прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась несколько часов в разных районах области.
В то же время в регионе до сих пор фиксируют движение вражеских беспилотников, что создает угрозу новых ударов.
Воздушную тревогу в области объявили около часа ночи. Опасность сохранялась длительное время: в Кременчугском, Миргородском и Лубенском районах объявляли ракетную угрозу.
Кроме того, по состоянию на 06:32 сообщалось о движении вражеских БпЛА на севере Полтавской области с курсом на юг и юго-запад.
Официальной информации о последствиях взрывов в Полтаве пока нет. Данные о возможных разрушениях или пострадавших уточняются.
Полтавщина остается под угрозой воздушных атак, поэтому жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.
Полтавщина уже несколько дней под ударами
Россия три дня подряд атакует газодобывающие объекты Нафтогаза на Полтавщине, в результате чего погиб сотрудник. Оккупанты также атаковали объекты Нафтогаза в Херсонской области, где погибла работница, а всего с начала 2026 года было совершено около 40 атак на инфраструктуру Нафтогаза.
Ночью 24 марта российская армия применила против Полтавщины баллистические ракеты и ударные беспилотники. Местные неоднократно слышали взрывы. После 3 утра стало известно, что обстрел имел последствия. В Полтавской общине есть повреждения жилых домов и гостиницы, возникли пожары. Два человека погибли, 11 получили травмы.