Информация о последствиях пока уточняется. Об этом сообщает "Суспільне".

Что известно об атаке на Полтаву?

В Полтаве 29 марта около 06:55 прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая длилась несколько часов в разных районах области.

В то же время в регионе до сих пор фиксируют движение вражеских беспилотников, что создает угрозу новых ударов.

Воздушную тревогу в области объявили около часа ночи. Опасность сохранялась длительное время: в Кременчугском, Миргородском и Лубенском районах объявляли ракетную угрозу.

Кроме того, по состоянию на 06:32 сообщалось о движении вражеских БпЛА на севере Полтавской области с курсом на юг и юго-запад.

Официальной информации о последствиях взрывов в Полтаве пока нет. Данные о возможных разрушениях или пострадавших уточняются.

Полтавщина остается под угрозой воздушных атак, поэтому жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

Полтавщина уже несколько дней под ударами