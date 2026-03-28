Хотя зима закончилась, и план врага заморозить украинцев провалился, воздушные атаки на нашу страну продолжаются. Ожидается, что весной и летом Россия может сосредоточиться на ударах по системам водоснабжения.
Где есть угроза ударов дронами?
Области, в которых объявили тревогу: смотрите на карте
18:14, 28 марта
- БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный.
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный.
- БпЛА на востоке Киевщины, курс южный/юго-западный.
- БпЛА на востоке Черкасской области, курсом на Кировоградщину.
- БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Белгород Днестровский район Одесской области.
- БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.
18:01, 28 марта
БпЛА на Киевщине мимо Згуровки, курсом на Яготин.
17:48, 28 марта
БпЛА на юге Черниговщины, курсом на Киевщину/Полтавщину.
17:35, 28 марта
- Несколько групп БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный.
- БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Белгород Днестровский район Одесской области.
- БпЛА в Бериславском районе Херсонщины, курс северо-западный.
- БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.
- БпЛА в центральные и южной частях Сумщины, курс западный.
16:58, 28 марта
- Несколько БпЛА на севере Черниговщины, мимо Семеновки/Холмы, курс южный.
- БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.
- БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Белгород Днестровский район Одесской области.
16:51, 28 марта
БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.