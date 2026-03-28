Европейский разведчик сообщил изданию AP, что в этом месяце российские и иранские чиновники провели "очень активные" переговоры о передаче дронов из России в Иран.

Как Россия передает Ирану усовершенствованные "Шахеды"?

Представитель Пентагона отметил, что пока непонятно, это одноразовая поставка, или часть серии. Также нет информации о масштабе поставки или количестве дронов.

Европейский чиновник отметил, что разведданные указывают на перемещение партии дронов, однако способ их транспортировки остается неизвестным.

В то же время две колонны грузовиков с тем, что Россия называет гуманитарной помощью, уже направлялись в Иран через Азербайджан. Не исключается, что вместе с грузом могли перевозиться и дроны.

Посольство России в Баку сообщило, что семь грузовиков со 150 тоннами продовольствия пересекли границу в город Астара на севере Ирана. Отдельно российское МЧС также доставило по железной дороге 313 тонн медикаментов. Другой европейский чиновник добавил, что не может подтвердить передачу дронов, но если они действительно транспортируются грузовиками, то речь, вероятно, о небольшом количестве и скорее символический шаг для поддержания отношений между Москвой и Тегераном.

Напомним, что в 2022 году Россия и Иран заключили соглашение на 1,7 миллиарда долларов по технологии дронов Shahed после вторжения России в Украину. Сначала дроны поставлялись в разобранном виде, но впоследствии в России запустили производство на заводе в Татарстане, которое быстро расширилось.

Со временем российские специалисты начали совершенствовать иранские "Шахеды". В частности, они создавали "приманки" без взрывчатки для перегрузки систем ПВО, а также добавляли реактивные двигатели, камеры, системы противодействия глушению, радиосвязь, AI-модули и даже оборудование, совместимое со Starlink.

Обломки дронов, найдены в Украине, также свидетельствуют о дальнейшем сотрудничестве России и Ирана в военных технологиях, в частности в сфере антиглушения и реактивных двигателей, которые также применяются в иранских крылатых ракетах.

Американский чиновник отметил, что пока неизвестно, какие именно модели дронов Россия могла передать Ирану.

По его слова, Россия может передавать Ирану как дроны, совместимые со Starlink, так и другие модификации Shahed – с реактивными двигателями, AI-навигацией или камерами для разведки.

В то же время такие более современные дроны могут создавать дополнительную угрозу для США и их союзников, поскольку их сложнее перехватывать. Реактивные беспилотники летают гораздо быстрее, поэтому их сложнее сбить современным ПВО. Для их перехвата часто нужны дорогие ракеты, запас которых ограничен.

Как Россия помогает Ирану в войне против США?