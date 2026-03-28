Владимир Зеленский рассказал об этом во время общения с журналистами 28 марта, передает 24 Канал.

Где Россия вела разведку для Ирана?

Россияне снимали базу поддержки флота Диего-Гарсия в Индийском океане, аэропорт и авиабазы на территории Кувейта, нефтяные промыслы в районе Большой Бурган в Кувейте, нефтегазовое месторождение Шайбах в Саудовской Аравии, объекты в Хайфе.

Это еще не полный список того, за чем наблюдали россияне в пользу Тегерана.

Президент Украины отметил, что это демонстрирует последствия снятия санкций с России.

Это такая странная ситуация: США санкции снимают, а русские передают данные Ирану. Я просто такие данные читаю каждый день,
– рассказал Зеленский.

Напомним, что недавно США ослабили санкции против российской нефти. Москве разрешили до 11 апреля продавать сырую нефть и нефтепродукты. Лицензия распространяется только на ту нефть, которую загрузили на танкеры до 12 марта.

Ослабление санкций принесло России уже миллиарды от продажи нефти.

Как еще Россия помогает Ирану?

  • Россия поставляет Ирану медикаменты, продовольствие, а также дроны. Речь, в частности, о БпЛА "Герань-2" – российские аналоги иранских "Шахедов".

  • Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, может ли Россия еще и отправить своих военных в Иран. Он считает, все боевые российские войска сейчас находятся в Украине, а остальные – это "любители" без опыта. По мнению Шейтельмана, Кремль выбрал тактику посередине между полноценным военным участием и политической поддержкой.

  • Тем временем президент Ирана Пезешкиан от имени народа поблагодарил Россию и Путина за "вдохновение" в войне с США. Свое сообщение Пезешкиан опубликовал на русском языке.