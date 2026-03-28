Владимир Зеленский рассказал об этом во время общения с журналистами 28 марта, передает 24 Канал.
Где Россия вела разведку для Ирана?
Россияне снимали базу поддержки флота Диего-Гарсия в Индийском океане, аэропорт и авиабазы на территории Кувейта, нефтяные промыслы в районе Большой Бурган в Кувейте, нефтегазовое месторождение Шайбах в Саудовской Аравии, объекты в Хайфе.
Это еще не полный список того, за чем наблюдали россияне в пользу Тегерана.
Президент Украины отметил, что это демонстрирует последствия снятия санкций с России.
Это такая странная ситуация: США санкции снимают, а русские передают данные Ирану. Я просто такие данные читаю каждый день,
– рассказал Зеленский.
Напомним, что недавно США ослабили санкции против российской нефти. Москве разрешили до 11 апреля продавать сырую нефть и нефтепродукты. Лицензия распространяется только на ту нефть, которую загрузили на танкеры до 12 марта.
Ослабление санкций принесло России уже миллиарды от продажи нефти.
Как еще Россия помогает Ирану?
Россия поставляет Ирану медикаменты, продовольствие, а также дроны. Речь, в частности, о БпЛА "Герань-2" – российские аналоги иранских "Шахедов".
Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, может ли Россия еще и отправить своих военных в Иран. Он считает, все боевые российские войска сейчас находятся в Украине, а остальные – это "любители" без опыта. По мнению Шейтельмана, Кремль выбрал тактику посередине между полноценным военным участием и политической поддержкой.
Тем временем президент Ирана Пезешкиан от имени народа поблагодарил Россию и Путина за "вдохновение" в войне с США. Свое сообщение Пезешкиан опубликовал на русском языке.