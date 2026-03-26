Военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к резкому росту мировых цен на нефть. И все это из-за затрудненных поставок товаров через Ормузский пролив, по которому проходит до 20% всей мировой добычи нефти. Впрочем, на этом фоне больше всего интересует то, для кого эта ситуация действительно выигрышная.

Дело в том, что Россия не продавала свою нефть по рыночной цене, ведь была вынуждена закладывать значительные скидки из-за санкций. Однако теперь временное ослабление ограничений со стороны США и перебои на глобальном рынке создали для Кремля окно возможностей.

Как известно, только за первые 2 недели марта россияне могли заработать почти 8 миллиардов евро от экспорта ископаемого топлива. Но несмотря на это, реальный эффект для бюджета России до сих пор остается дискуссионным.

24 Канал узнал, сколько на самом деле может стоить российская нефть после начала операции США и Израиля в Иране, какой доход от продажи нефти может получить Россия в результате ослабления санкций и действительно ли Москва сможет получить прибыль, которые смогут покрыть существенный дефицит бюджета.

По сколько Россия реально продает нефть сейчас?

Экономист Александр Савченко в комментарии для 24 Канала объясняет, что российская марка нефти Urals всегда дешевле по сравнению с эталонной маркой нефти Brent. По мнению эксперта, цена сейчас ориентировочно ниже на 6 – 7%.

Читайте также Пока весь мир в шоке: Китай зарабатывает миллиарды на войне в Иране

Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель министра финансов Украины и главы НБУ Дело в том, что США приостановили санкции против российской нефти на фоне ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке. Если же эти ограничения удастся вернуть, то дисконт на российскую нефть будет больше.

Причем он будет увеличиваться пропорционально жестокости санкций и уровню рисков для покупателей этой нефти: чем больше ограничения, тем больше дисконт, добавляет Савченко. И таким образом, разница между эталонной маркой Brent и российской Urals будет уже 20 – 25 долларов.

То есть если цена будет мировой нефти будет по 100 долларов за баррель, то нефть России ориентировочно по 70 – 75 долларов за баррель,

– прогнозирует экономист.

О таком похожем диапазоне говорит и экономист Олег Гетман. Он в разговоре с 24 Каналом заявил, что крайний дисконт на российскую нефть составлял ориентировочно 20 – 30 долларов на баррель.

Зато сейчас он сохраняется ближе к границе в 15 – 20 долларов от марки Brent. Таким образом, реальная цена на российскую нефть может достигать до диапазона в 75 – 80 долларов за баррель.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Несмотря на бешеный рост цены на нефть, частые ее колебания в течение последних недель, это не такие существенные суммы для того, чтобы выровнять катастрофу к которой приближается российский бюджет.

Зато для 24 Канала экономист Виталий Шапран заявил, что данные о реальной цене российской нефти часто могут отличаться, и это из-за того, что правительство России делает все, чтобы дезинформировать рынок.

По его наблюдениям, в зависимости от сорта Urals, цена колеблется в коридоре 50 – 80 долларов на баррель, а вот цена фрахта выросла до 19,5 долларов на баррель на фоне отсутствия свободного танкерного тоннажа для фрахта, из-за того что значительное количество танкеров застряло в Персидском заливе.

Что такое фрахт: это плата за перевозку груза, чаще всего морем.

Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ, экономист Поэтому конечный эффект для россиян будет значительно меньше того, который сейчас рассчитывают медийные аналитики исходя из цены Brent, которая для России все еще недостижима.

В общем еще вчера, 24 марта, стоимость марки нефти Brent была установлена на уровне 104 долларов за баррель, свидетельствуют данные TradingEconomics. По состоянию на 25 марта, стоимость опустилась до отметки в 100 долларов за баррель. Впрочем, уже утром, 26 марта, она снова выросла до почти 106 долларов за баррель.

Американская марка нефти WTI составляет на момент написания статьи почти 93 доллара за баррель, хотя еще 25 марта в обед цена была на уровне 88,7 доллара за баррель, а день перед тем 90 долларов за баррель.

В то же время котировки на российскую Urals 24 марта составляли почти 99 долларов за баррель (без дисконта), что ниже на 1,24% чем в предыдущий день. А последние дни 25 марта свидетельствовали о том, что цена опустилась до 96 долларов за баррель. В общем российская нефть за последний месяц выросла на 66,5%.

Сколько может заработать Россия из-за конфликта на Ближнем Востоке?

За первые две недели войны в Иране после ударов США и Израиля в конце февраля Россия заработала 7,7 миллиарда евро от экспорта ископаемого топлива, свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), передает Euronews.

По данным CREA, в период с 1 по 15 марта Россия получала около 513 миллионов евро в день от экспорта нефти, газа и угля – это больше, чем в феврале, когда средний показатель составлял примерно 472 миллиона евро в день.

Доходы от нефти выросли до 372 миллиона евро в день, что на 14% превышает уровень предыдущего месяца.

По словам эксперта Центра глобалистики Тантели Ратувухери для 24 Канала, сейчас российский бюджет базируется на предположениях относительно цены на нефть в 59 долларов на 2026 год, 61 доллар на 2027 год и 65 долларов на 2028 год.

Тантели Ратувухери, ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Приведут ли дополнительные доходы от нефти к положительному сальдо бюджета, на самом деле зависит от фискальной политики, которую выберет российское правительство. В течение последних финансовых лет оно выбирало фискальную экспансию и усиление государственных расходов, что привело к умеренному уровню дефицита бюджета. И в этом случае дополнительное финансирование может быть направлено на расширение государственных программ России и, вероятнее, на расширение военной деятельности, а не на сбалансирование бюджета.

Шапран также объясняет, что если налоговая цена российской нефти будет больше, чем 59 долларов за баррель, то это просто позволит выполнить бюджет России в марте с заявленным дефицитом.

Именно такой показатель (59 долларов за баррель, – 24 Канал) был заложен в бюджет 2026 года с дефицитом 3,45 триллиона рублей, 91% от которого они уже сформировали за первые 2 месяца 2026 года. Допускаю, что какая-то инъекция ликвидности у них будет, но на общую картину это не повлияет,

– говорит эксперт.

А вот Савченко говорит о более пессимистических оценках, ведь по его словам, цена на российскую нефть в 70 – 75 долларов сейчас является существенной помощью для дефицитного бюджета страны.

Сейчас я рассчитал, что от снятия санкций США и от увеличения цены на нефть Россия получает где-то до 3 миллиардов долларов ежемесячно,

– добавляет эксперт.

Соответственно тот дефицит, который по прогнозам Савченко ожидается для России в 9 триллионов рублей, может опуститься до 5 триллионов рублей в результате высоких цен на нефть.

Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке выглядит так, будто она косвенно способствует росту цен на нефть, что, в свою очередь, играет на пользу России, потому что дает ей возможность реализовать те объемы нефти, которые ранее было сложно продать.

То есть если раньше российскую нефть продавали по цене в 40 долларов за баррель, то сейчас цена доходит до 90 долларов за баррель. И очевидно, что цены еще долго не будут утихать даже после того, как война на Ближнем Востоке завершится. Соответственно США "подарили" России еще где-то полгода возможности продолжать войну в Украине,

– подытожил Александр Савченко.

Как ослабление санкций позволяет России зарабатывать еще больше?

Недавно США ослабили нефтяные санкции против России. Из-за этого прибыль страны может увеличиться на 2 миллиарда долларов, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Он назвал эту сумму незначительной.

Олег Гетман говорит, что то, что сделали США по российской нефти, нельзя называть ослабление, а скорее одномесячным исключением ограничений как для Ирана, так и для России.

Делается это для того, чтобы утолить дефицит нефти, который был создан из-за блокировки логистики Ормузским проливом. По моему мнению, это был вынужденный шаг для того, чтобы мировая нефть не летела до отметки в 120 долларов,

– добавил эксперт.

Несмотря на это, не является исключением, что это в конечном итоге принесет России и Ирану по несколько миллиардов долларов дополнительно.

Зато Шапран говорит, что ослабление заключается в отмене санкций для нефти, которую уже загрузили на танкеры до 12 марта этого года включительно.

Но нужно исходить из того, что Россия продолжает возить нефть и после этой даты, по крайней мере это было до того как Украина ударила по нефтяному терминалу в Усть-Луге,

– говорит Виталий.

Таким образом, оценка по доходу, который может получить Россия от этого, по моим подсчетам, составляет 3 – 4 миллиарда долларов рыночная. Зато более бюрократическая, 2 миллиарда долларов.

Напоминаем! СБУ вместе с СБС, ССО, ГУР и ГПСУ провели спецоперацию по нефтяному терминалу в Усть-Луге в Ленинградской области. Этот порт является одним из основным на Балтике, через который Россия экспортирует нефть и нефтепродукты.

Интересно, что экономист Александр Савченко говорит, что заявление министра финансов о "незначительном доходе" в 2 миллиарда долларов от снятия санкций на российскую нефть является на самом деле абсурдными цифрами.

В абсолютном выражении это огромный доход. Если объемы реализации российской нефти вырастут, условно, в два раза или более, дополнительные доходы от экспорта могут увеличиться примерно на 10 миллиардов долларов. И в российский бюджет из этих 10 миллиардов дополнительно поступит примерно 3 миллиарда. Вот так правильно говорить,

– заявил Александр.

В то же время Ратувухери добавляет, что этот якобы "незначительный доход" приводит к дополнительному увеличению профицита торгового баланса России почти на 1,5%.

Почему высокие цены на нефть не выгодны для мира?

По данным Reuters, резкий рост цен на нефть позволил российскому правительству даже отложить план увеличения долгосрочных финансовых резервов. И такой ход событий отражает то, что российская экономика является среди немногих стран, для кого война США и Израиля против Ирана оказалась выгодной.

Гетман замечает, что отсрочка плана является сигналом, что россияне ожидают получить дополнительные миллиарды, чтобы не резать расходы и пополнять Фонд национального благосостояния.

Но, опять же, это преждевременные ожидания, которые строятся на том, что конфликт продлится долго, а сейчас таких ожиданий нет,

– рассказывает Олег.

Важно! По расчетам издания, российская нефть, которая установлена для целей налогообложения на уровне 75 долларов за баррель, может в апреле принести в российский бюджет доходов, которые на 70% больше, чем в марте. Они могут достичь до 0,9 триллиона рублей, что является самым высоким месячным уровнем с октября 2025 года.

Кроме того, Шапран добавляет, что несмотря на все, нефть не может все время дорожать. И цена по 100 – 150 долларов за баррель будет охлаждать спрос на нее. Соответственно, тот объем, который застрял в Заливе, постепенно может для глобального рынка стать некритичным.

Охлаждение мировой экономики это плохая новость не только для США и ЕС, а и для Китая. Поэтому длительного периода высоких цен на нефть не будет. США с помощью дипломатии, или ракет так или иначе свернут этот конфликт с выгодой для себя, анализирует Виталий.