Почему Китай выигрывает на войне в Иране?
Китай получает огромные прибыли благодаря способности превращать собственный уголь в нефтепродукты и другие химические вещества, не полагаясь на поставки через Ормузский пролив, пишет Reuters.
Скачок цен на нефть из-за блокирования Ормуза Ираном стал выигрышем для угольно-химического сектора Китая.
Дело в том, что он использует технологию, которая практически не распространена за пределами страны. В то же время она позволяет превращать уголь в нефть, газ и множество химической продукции – от пластиковых пакетов до тканей.
Так что пока нефтехимические компании в других странах мира страдают от роста стоимости нефти, цены на китайский уголь, наоборот, упали. А перебои с поставками в Персидском заливе повышают цены на химикаты, нефть и газ, которые производит этот сектор страны.
В итоге компании Китая получают огромные прибыли:
- Акции Ningxia Baofeng Energy, которая ежегодно производит миллионы тонн нефтехимии из угля, выросли примерно на 30% от 28 февраля, когда начались атаки на Иран.
- Компания крупнейшего производителя угля в Китае Shenhua Energy подорожала за это время на 15%.
Высокие цены на нефть резко повысили расходы для производителей химии на нефтяной основе. Вместе с ограничениями поставок на Ближнем Востоке это делает преимущество химии на основе угля все более очевидным и стимулирует стабильный рост спроса,
– говорят аналитики Guolian Minsheng Securities.
Обратите внимание! В то же время традиционные нефтеперерабатывающие компании Китая понесли потери. Акции Rongsheng Petrochemical упали примерно на 27% с начала войны в Иране, а Hengli Petrochemical и Wanhua Chemical потеряли 21% и 17% соответственно.
Как растут цены на уголь в мире?
Между тем в мире цены на уголь после начала войны в Иране выросли, в отличие от Китая, пишет Bloomberg.
Так, в понедельник, 9 марта, стоимость угля подскочила сразу на целых 9,3% – до 150 долларов.
Это объясняется несколькими факторами:
- Цены на нефть подскочили, поскольку производители в Персидском заливе сократили добычу сырья.
- А беспилотные атаки Ирана остановили крупнейший в мире экспортный комплекс по производству сжиженного природного газа в Катаре, который обеспечивает около 20% мировых поставок.
Поэтому покупатели по миру вынуждены искать альтернативу привычным энергоносителям, что и подтолкнуло цены на уголь вверх.
Как страны страдают от войны в Иране?
После начала войны в Иране мировые энергетические рынки резко отреагировали. Из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе - одном из ключевых маршрутов для транспортировки нефти и газа – цены на нефть стремительно пошли вверх.
В то же время в Европе подорожал и газ. Его стоимость поднялась до примерно 750–800 евро за тысячу кубометров, что также связано с рисками для поставок через этот стратегический пролив.
Катар, один из ведущих экспортеров энергоносителей, предупредил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта все страны Персидского залива могут временно остановить экспорт ресурсов.
Со своей стороны Иран заявляет, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства, однако с оговоркой: для так называемых "врагов" страны могут действовать ограничения.