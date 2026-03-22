Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что через Ормузский пролив идет не только 20% мирового трафика нефти, но и 42% сжиженного газа. Поэтому сейчас в Европе цена на газ составляет 750 – 800 евро за тысячу метров кубических.
Смотрите также Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп свирепствует․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины
Почему Европа страдает из-за войны в Иране?
Олег Пендзин отметил, если переводить стоимость газа в Европе на украинские цены, то говорится о 40 гривен за один куб.
У нас украинское население получает куб газа по государственным регулируемым ценам за 7,96 гривен. Украинская промышленность платит 27 – 28 гривен. В Европе – 40 гривен и такая цена на газ будет продолжать расти,
– сказал он.
Основным источником откуда европейцы получают сжиженный газ является Персидский залив.
Экономист подчеркнул, что это Катар, а там остановили производство на крупнейшем заводе. Причиной этого является то, что это предприятие уже дважды атаковали иранцы.
Интересный момент – Иран начал активно обстреливать те страны, которые формально не участвуют в войне. Говорится о Кувейте, Катар, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты,
– отметил он.
Таким образом Иран активно распространяет боевые действия во всем Персидском заливе для того, чтобы, вероятно, полностью дестабилизировать нефтяной рынок.
Важно! Из-за войны на Ближнем Востоке страны начали искать альтернативу нефти и газу. Из-за этого значительно выросли цены на уголь.
Олег Пендзин считает, что иранским властям удалось дестабилизировать ситуацию, а то, что Дональд Трамп говорит о приближении к завершению войны с Ираном – неправда.
У Европы проблемы из-за войны на Ближнем Востоке
В Европе на 90% выросли цены на природный газ. Причиной такого ухудшения ситуации стала атака иранского дрона по заводу в Катаре, который поставляет 5-ю часть мирового газа.
В результате на Ближнем Востоке у Европы возникли серьезные экономические проблемы. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что только за первые 10 дней конфликта Европейскому Союзу пришлось потратить 3 миллиарда евро. Такие расходы были обусловлены ростом цен на газ и нефть.
Европу может ожидать дефицит энергоресурсов. Все потому, что там значительно снизился уровень газовых запасов. Сейчас известно о 30%. Если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, то ситуация в ЕС, вероятно, ухудшиться.