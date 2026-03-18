Почему в Европе растет газовая тревога?

Тревога еще больше растет из-за необычно низкого уровня газовых резервов в Европе, пишет Politico.

Смотрите также Новое месторождение газа: станет ли в Украине больше собственного топлива и меньше импорта

Дело в том, что ЕС требует от своих стран обеспечивать запасы газа на уровне 90% к началу зимы. Такое правило ввели после вторжения России в Украину в 2022 году.

Однако из-за более холодной, чем обычно, зимы этого года европейские резервы по состоянию на март сократились до менее чем 30% – до самого низкого показателя за четыре года.

На фоне резкого роста цен на газ после иранских атак, которые фактически заблокировали Ормузский пролив, задача пополнить запасы к зиме становится значительно более рискованной и сложной.

Если правила не смягчить, страны могут одновременно броситься выполнять эти цели. Это резко повысит спрос и позволит трейдерам нажиться на заоблачных ценах,

– уже непублично предупреждают представители газовой отрасли.

Похожая ситуация была в 2022 году. Тогда новые требования по наполнению газохранилищ усилили спрос после сокращения поставок из России. Это привело к скачку цен на газ до более 300 евро за мегаватт-час.

Важно! В этом году Европе будет еще сложнее пополнять запасы газа из-за жесткой конкуренции со стороны Азии, которая значительно зависит от поставок из Персидского залива, пишет Bloomberg.. Высокий спрос в итоге может вызвать дальнейший рост цен на газ в середине года.

Какие антикризисные шаги предлагают в ЕС?

Официальные лица в ЕС отмечают, что еще рано делать выводы. Впрочем, по словам некоторых европейских чиновников, уже несколько стран рассматривают возможность воспользоваться исключениями и ослабить требования к уровню запасов, чтобы избежать массовых закупок.

Более того, по меньшей мере три страны считают, что Еврокомиссия должна пойти дальше и ввести дополнительную гибкость, в частности снизить целевой уровень запасов до 30%.

Также государства предлагают создать новый механизм ЕС для координации закупок газа.

При более низкой цели мы не стимулировали бы спрос на чрезмерное заполнение хранилищ и, соответственно, не разгоняли бы цены,

– говорит один из энергетических чиновников.

Стоит знать! Однако Еврокомиссия пока думает. В Брюсселе еще не определились с ответом на эту ситуацию. Однако проблему уже обсуждали на встрече министров энергетики стран блока.

Как растут цены на газ?