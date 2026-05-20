Об этом вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил во время брифинга для СМИ в среду, 20 мая.

Как в Польше прокомментировали инциденты с нарушением воздушного пространства стран Балтии?

Польский министр заявил, что Украина, по мнению польской стороны и части военных и представителей НАТО, должна точнее определять цели ударов, чтобы не создавать угроз для безопасности стран Альянса.

Он отметил, что, понимая собственные военные задачи, Украина должна действовать осторожно и учитывать необходимость защиты территории государств НАТО.

Также Косиняк-Камыш утверждает, что "угрозы для стран НАТО" могут способствовать российским провокациям и использоваться Россией для пропаганды, а также для "эскалации конфликта и усиления гибридной войны".

Важно! Похожее мнение в комментарии 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний. Он отметил, что Россия стремится протестировать НАТО и определить свои границы дозволенного. Также Кремль хочет увидеть, как отреагирует на эти провокации Альянс. Загородний добавил, что Россия выбрала именно Латвию, поскольку эта страна является самой перспективной в гибридных атаках. Это объясняется большим количеством русскоязычного населения, которое готово встречать Россию.

Что известно о недавних инцидентах с дронами?

Напомним, что активные случаи нарушения воздушного пространства стран НАТО начались в марте этого года. 23 марта на территории Литвы вошел неизвестный дрон – он упал в покрытое льдом озеро примерно в 20 километрах от границы с Беларусью.

17 мая из-за движения неизвестного беспилотника воздушную тревогу объявляли в пяти регионах Латвии, в частности в Краславском Лудзенском и Резекненском, а затем и в Алуксненском и Балвском краях. Для реагирования были привлечены истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В Национальном центре управления кризисными ситуациями предположили, что этот беспилотник может быть украинским – сейчас специалисты устанавливают происхождение аппарата.

Через несколько дней, 19 мая, в Кремле со ссылкой на службу внешней разведки, заявили, что Киев использует Латвию для запуска дронов на территорию России. В то же время, что в Латвии, что в украинском МИД такие заявления опровергли, назвав "ложью". Тогда российская служба внешней разведки пригрозила Латвии ударами по центрам принятия решений.

В тот же день румынский истребитель сбил беспилотник на территории Эстонии. Дрон, предположительно, мог направляться к целям на территории России. Отметим, это первый случай, когда страна смогла самостоятельно обезвредить беспилотник в своем небе.