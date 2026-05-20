Как Франция усиливает оборону?

Как Франция усиливает оборону?

Французское Главное управление вооружений (DGA) заключило контракт на поставку 17 мобильных радаров Giraffe 1X от Saab для усиления возможностей противодействия беспилотникам.

Системы планируют интегрировать с тактическими грузовиками Scania V3P PAMELA производства Scania France: один радар будет использован для испытаний, а остальные 16 – для эксплуатации в подразделениях.

Для совместного выполнения контракта Scania и Saab объединились во временный консорциум компаний. Соглашение включает запчасти, обучение и техническую поддержку, а поставки состоятся в 2026 – 2027 годах,

– говорится в материале.

Как отмечает Defense Express, хотя официально это не подтверждается, вероятно, новые шведские радары усилят возможности французской ПВО в борьбе с беспилотниками.

Об этом также свидетельствуют характеристики системы.

В частности известно, что Giraffe 1X может обнаруживать БпЛА и другие аэродинамические цели на расстоянии до 75 километров с работой в диапазоне X IEEE. Отдельно стоит обратить внимание на высокую мобильность комплекса – его масса составляет до 300 килограммов.

Ожидается, что новые радары могут дополнить французскую систему противодействия БпЛА, в частности комплексы типа Vampire с ракетами Mistral 3, которые также устанавливаются на шасси Scania V3P PAMELA.

Это позволит унифицировать техническую базу средств ПВО и упростить их обслуживание и применение.

Что происходит с дронами в Европе?

В среду, 20 мая, в Литве произошел инцидент: в небе над страной снова зафиксировали неизвестный беспилотник со стороны Беларуси. При этом официально не уточнялось, пересек ли дрон границу Литвы и где именно он находился. Как следствие, в Вильнюсе объявили воздушную тревогу.

Более того, высшему военно-политическому руководству Литвы, в частности президенту Гитанасу Науседе, пришлось идти в укрытие.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная ситуация. 17 мая в Утенском районе Литвы также упал военный беспилотник, обломки которого обнаружили в безлюдном селе Самана. Тогда на месте всю ночь работали полиция и саперы.