В 2026 году евроатлантическое единство НАТО выглядит окончательно разрушенным. А внезапный вывод американских войск из Германии стал лишь очередным сигналом и доказательством, что США угнетает роль гаранта безопасности Европы. 6 мая 2026 года Фридрих Мерц будет праздновать ровно год на посту канцлера. Но в США не стали ждать и сделали ему "подарок" заранее.

Америка не понимает, что с потерей этого статуса она автоматически теряет и влияние на Старый свет. Политическое, экономическое, любое. После этого уже никто не будет называть тебя "папочкой". Потому что оснований для ревности уже не будет.

Мир меняется. И в Европе возникает вакуум безопасности, который необходимо заполнить, поскольку угроза от России, Китая и их прокси становится все более реальной. Эти возрождает вопрос о создании чисто европейского оборонного союза, где видное место будет отведено Украине, Франция станет новым гарантом, а Германия все это профинансирует.

Насколько реальны такие шаги и что мешает их реализации – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Большая биография канцлера ФРГ Фридриха Мерца

Почему Трамп решил вывести военных США из Германии?

1 мая стало известно, что Трамп готовится вывести из ФРГ 5 000 американских военных, 2 мая СМИ написали, что США не будут разворачивать в Германии свои ракеты "Томагавк" наземного базирования. На радость россиянам, потому что этот подарок – для них.

Несколько дней перед этим президент США старательно создавал соответствующую атмосферу своими заявлениями о "бумажном тигре НАТО" и оскорблениями на довольно сдержанную, но все же язвительную критику войны в Иране от все того же Мерца.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Он не имеет представления, о чем говорит! Если бы Иран имел ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я сейчас делаю с Ираном то, что другие страны или президенты должны были бы сделать уже давно. Неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах,

– Трамп 28 апреля атакует Мерца в своей соцсети, наследуя шаблоны своей предыдущей атаки на Папу Римского.

При этом обмануть Трампу никого не удалось. Вывести войска из Германии он хотел еще во время своего первого срока, но не успел и потом его планы были отменены Байденом. Поэтому раздутая до уровня скандала обида больше похожа на плохо обыгранный повод давно принятого решения.



Американское военное присутствие в Германии / Инфографика Bild

Но это, как парадоксально, все одного не делает его не поспешным. По данным Bild, Трамп снимает 5000 солдат из учебного центра Grafenwöhr в Восточной Баварии (кстати, родины своего прадеда, который сбежал в Америку, чтобы не служить в армии).



Спасибо за внимание к этому посту президента Трампа / Скриншот

По данным Euronews, командование НАТО о сокращении никто не уведомлял. Просто 29 апреля Трамп написал, что США думают над сокращением военного контингента, а через несколько часов Пентагон отдал приказ о выводе военных. А также членов их семей.

Фактически эти тысячи людей стали заложниками Трампа – теперь детям военных придется бросать школу накануне тестов и экзаменов, а их родителям – как-то восстанавливать привычный порядок. Но уже в другом месте.

Цифра в 5 тысяч – это верхний предел, который Трамп взял из воздуха, потому что хотел сделать что-то эффектное перед Мерцем в связи с их конфронтацией,

– американские источники Euronews говорят, что за решением не было никакой продуманной стратегии, кроме желания Трампа насолить Мерцу.

Вакуум, создающий "бумажных тигров"

Интересно, что в США такой случай предусмотрели и даже приняли меры. В декабре 2025 года Конгресс в военном бюджете на 2026-й (NDAA) принял, что американский контингент в Европе не может быть меньше, чем 76 тысяч более 45 суток.

Сейчас в Европе находятся около 80 – 90 тысяч военных из США (общее количество точно сложно подсчитать из-за постоянных ротаций). Из них 36 тысяч – в Германии.

Ранее Трамп намекал на возможность "наказания" выводом войск Испании и Италии. При этом их не планируется перебрасывать на восточный фланг НАТО, что было бы логично, учитывая российскую угрозу Европе, Трамп хочет направить воинов или в США, или на Тихий океан. Процесс вывода войск может длиться недели, но рано или поздно он завершится. Будет ли к тому времени в Европе 76 тысяч и что будет, если не будет – открытый вопрос, ведь имеем дело с Трампом.

С другой стороны война с Ираном четко показала уязвимость США к вопросам логистики и авиабаз на территории Европы. В частности, Германии (самая известная – авиабаза "Рамштайн"). Также в Германии размещены американские системы ПРО и носители ядерных зарядов. Надеемся, у Трампа есть план по ним. Потому что тогда не совсем понятно, для чего это все Германии.

Будет ли европейский аналог НАТО и приобщат ли туда Украину?

Реагируя на действия США, в Германии заявили, что Америка их не удивила, но они надеются, что стратегический партнер и союзник таким останется. Но за дипломатической вежливостью немцам не удается скрыть пустоту, которая нависает над НАТО уже второй год и действительно делает похожим некогда могущественный Альянс на "бумажного тигра". При этом бумажным его делает именно позиция США.

Но какие у ФРГ варианты? Всего два слова – "европейское НАТО".

Первый год Мерца на посту канцлера прошел под знаком сближения с Францией. Из этого появилось довольно громкое заявление президента Макрона об обновлении ядерного арсенала, а также о готовности Франции расширить свой ядерный зонтик на Германию. Потому что собственного ядерного оружия Германия не может иметь, так сказать, по историческим причинам.

2 марта 2026 года Франция обновила собственную ядерную доктрину, прописав там возможность размещения ядерных сил на территории европейских союзников. Речь о французской авиации с носителями ядерных зарядов на аэродромах избранных государств. Кроме Германии, назывались Польша, Бельгия, Греция, Дания, Нидерланды и Швеция.

В этом эксперты увидели прообраз будущей оборонной структуры, независимой от США. Так называемого Европейского НАТО, в котором Франция будет оператором "ядерки", Германия будет за все платить, а остальные участники – помогать, чем могут.

При этом основой могут стать оборонные договоренности на уровне ЕС, там есть свой аналог 5-й статьи натовского Вашингтонского соглашения, но все тормозит принцип единодушия, который может стать мощным тормозом в руках условного Орбана.

Этой структуре явно не помешала бы человеческая фактура и опыт современной войны, которым сейчас обладает только Украина. Из этого следует большой интерес Европы к Украине и желание, чтобы самая большая и эффективная армия была на их стороне.



Лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне / Фото ОП

Пролог к большой войне в Европе?

Но здесь возникает нюанс в виде растянутой на десятилетия программы присоединения Украины к Европейскому Союзу. Потому что Европа хочет защитить себя сейчас, а брать к себе Украину как полновластного члена – когда-то потом. Такой же позиции, кстати, придерживается и канцлер Мерц, не желая закрывать глаза на возможное ускорение процесса вступления и принесение в жертву долгих бюрократических процедур мирного времени.

Зато ситуация диктует именно ускорение, потому что в следующем году завершается каденция президента Макрона. Вопрос его политического наследия и преемственности пока открыт, а вместе с ним – идеи "ядерного зонтика" к востоку от Парижа. Также растет российская угроза.

Путин, который застрял в Украине, сейчас истерически ищет варианты удержать ситуацию под контролем. Зато земля медленно выходит из-под ног российского тирана. В этой ситуации All In в виде атаки на Европу, пока та еще перевооружилась и не готова отражать атаки дронов и ракет, может показаться Кремлю не таким уж и плохим решением.

Все это может стать реальным прологом большой войны, о которой уже несколько лет говорят немецкая и другие разведки. Не зря же Путин тянул в Беларусь свои "Орешники", которые оттуда могут лететь в основном на Западную Европу, а вовсе не в Украину, учитывая технические параметры.

Все это ставит перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его коллегами из других стран очень много вопросов. Поисками ответов, похоже, он и будет занят весь следующий год. Конечно, ситуация может измениться после мидтермов (промежуточных выборов) в США, которые имеют потенциал превратить Трампа в "хромую утку" досрочно, но захочет ли ФРГ и Европа снова полагаться на волю случая, который от них не зависит? Если Европа хочет решать свою судьбу сама и не зависеть от настроений других, то ответ очевиден.

Именно об этом говорил президент Украины в апреле 2026 года во время встречи с канцлером Мерцом:

Германия – ощутимый лидер в поддержке Украины, нашей защиты жизни. Именно Германия в Европе – номер один в помощи нашей защите. Мы все видим, как могут меняться геополитические настроения и как много зависит от способности Европы стоять за себя, за свой образ жизни и за свои ценности. Очень весомое имеет значение, что Германия остается сильной, неравнодушной и действительно способной защищать интересы Европы и европейцев.