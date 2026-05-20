Среди них – президент Гитанас Науседа, сотрудники его администрации, премьер-министр Инга Ругинене, а также присутствующие в здании Сейма. Об этом подробнее рассказали в LRT.

Как лидеры Литвы вынуждены были идти в укрытие?

Советник президента страны Фредерикаса Янсонаса подтвердил, что главу государства и его команду оперативно провели в защитное укрытие.

Аналогичные сообщения прозвучали и в парламенте: через громкоговорители людей призвали покинуть помещение и пройти в безопасные зоны. Премьер-министр также покинула рабочие помещения и спустилась в укрытие.

Министерство обороны Литвы сообщило о фиксации дрона в воздушном пространстве страны со стороны Беларуси, после чего был объявлен повышенный уровень воздушной опасности в Вильнюсе. Одновременно НАТО начало патрулирование воздушного пространства в Балтийском регионе.

Власти столицы объявили красный уровень угрозы и призвали жителей оставаться в укрытиях до отмены тревоги. При этом официально не уточнялось, пересек ли дрон границу Литвы и где именно он находился.

Справка. Общая протяженность сухопутной границы Литвы со странами-агрессорами составляет 977 километров. Граница с Россией, а именно с Калиниградской областью, имеет длину 303 километра, а протяженность границы с Беларусью достигает 674 километра.

Как Литва граничит со странами-агрессорами: смотрите на карте

Что известно о подобных случаях появления дронов в Литве и других странах Балтии?

17 мая в Утенском районе Литвы упал военный беспилотник, обломки которого обнаружили в безлюдной деревне Самана. На месте всю ночь работали полиция и саперы. Кроме того, в ночь на 13 мая временно останавливали работу Вильнюсского аэропорта из-за неизвестных навигационных сигналов со стороны Беларуси, похожих на метеозонды.

В целом же, в последнее время украинские беспилотники несколько раз случайно нарушали воздушное пространство стран Балтии, что вызвало беспокойство местных властей.

С заявлением выступила Эстония – страна призвала Киев принять меры, чтобы избежать повторения таких инцидентов. Также 19 мая Эстония впервые самостоятельно сбила дрон, который залетел на ее территорию; по предварительным данным, он мог быть украинского происхождения.

Как реагируют Украина и Европа?

Стоит отметить, что еще с начала января Украина била по российской нефтяной инфраструктуре на побережье Балтийского моря. А из-за работы российских систем РЭБ часть беспилотников могла потерять маршрут и случайно оказаться в воздушном пространстве стран Балтии и Финляндии.

В то же время украинская сторона заявляет, что Россия может намеренно направлять или перенаправлять дроны в сторону Балтийского региона, чтобы создавать провокационные инциденты и использовать их в пропагандистских целях.

Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Россия, вероятно, стремится восстановить влияние в пределах бывшего СССР, и что потенциальная угроза касается не только стран Балтии. По его словам, Москва может применять как гибридные методы, так и нестандартные формы давления, тогда как НАТО сосредотачивается на коллективной обороне и подходе "защиты на 360 градусов".

Со своей стороны руководитель ОП Кирилл Буданов недавно посетил Литву для переговоров с местными чиновниками по вопросам безопасности. Литва продолжает активно поддерживать Украину военной, финансовой и гуманитарной помощью.

Европейские государства параллельно обсуждают усиление своих вооруженных сил в ответ на российские угрозы: в частности, Германия рассматривает увеличение армии примерно на 100 тысяч военных.

В то же время эксперты, среди которых Николай Маломуж, считают, что Россия не имеет ресурсов для прямой масштабной войны с НАТО и может ограничиваться тактическими провокациями.