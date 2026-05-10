Так, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина должна лучше контролировать свои беспилотники. Об этом пишет ERR.

Как в Эстонии реагируют на появление украинских БпЛА в своем небе?

Самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории – это лучше контролировать их деятельность,

– подчеркнул министр.

По его словам, чтобы украинские дроны не залетали в Балтию, можно:

менять траекторию полета;

управлять полетами дронов с помощью систем автоматического уничтожения.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна говорит, что Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям. В то же время правительство опасается более серьезных инцидентов.

Цахна объяснил, что когда украинские операции происходят очень близко к границам НАТО, то в случае применения Россией ракетных систем есть риск, что ее боеприпасы могут оказаться на территории Альянса.

Министр также считает, что Россия не заинтересована в прямой эскалации с НАТО из-за своего страха перед Альянсом. В то же время, по его словам, есть и другая опасность: Россия потенциально может перехватывать украинские дроны и направлять их в сторону стран Балтии – туда, где могут быть и жертвы среди гражданских.

Поскольку Украина не планирует прекращать атаки на российские порты Балтийского моря, избежать подобных инцидентов с дронами будет очень сложно.

Эксперт по безопасности Райнер Сакс считает, что здесь нужно взаимное сотрудничество и учет интересов сторон.

"По моему мнению, само эстонское государство должно действовать проактивно, а не ждать, пока Украина предложит какие-то решения", – говорит он.

Напомним, что в марте несколько дронов нарушили воздушное пространство Эстонии. Один из них врезался в дымоход электростанции Auvere, расположенной в двух километрах от российской границы. Через неделю еще один дрон упал в уезде Тарту. С тех пор обломки также находили на северном побережье страны.

Почему украинские дроны залетают в страны Балтии и Скандинавии?

Начиная с января Украина неоднократно атаковала российские нефтяные объекты на побережье Балтийского моря. Вероятно, из-за российских систем радиоэлектронного глушения, несколько дронов сбились с маршрута и оказались на территории стран Балтии и Финляндии.

Украина заявляет, что Россия намеренно направляет дроны в воздушное пространство Балтии. Оккупанты хотят использовать эти инциденты в целях пропаганды. Об этом свидетельствуют данные разведки.

Утром 7 мая беспилотники из России залетели в воздушное пространство Латвии. Два дрона упали на территории страны, один – неподалеку нефтехранилища в Резекне. Повреждены несколько пустых резервуаров. В Латвии предположили, что эти беспилотники были украинскими.

8 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил: если подтвердится версия об отклонении украинских дронов с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы, Киев извинится перед Ригой. Кроме того, по словам министра, рассматривается возможность направления украинских экспертов в страны Балтии для усиления защиты их воздушного пространства и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Политолог Тарас Загородний объяснил, что Россия действует постепенно, используя так называемую "тактику салями" – маленькие шаги, которые могут постепенно перерасти в широкую эскалацию.

По его словам, Кремль уже неоднократно запускал дроны в сторону других стран и нынешние инциденты в Латвии могут быть частью проверки реакции НАТО.

Россия, по мнению эксперта, пытается понять, как Альянс ответит на подобные провокации. Он также отметил, что такие действия имеют и информационную цель – показать слабость НАТО. Если реакция будет оставаться мягкой, риск более серьезной эскалации в отношении стран Балтии будет расти.