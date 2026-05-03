Об этом заявили Национальные вооруженные силы Латвии в соцсети X и Министерство внутренних дел Эстонии в фейсбуке.
Что известно об угрозе дронов в Латвии и Эстонии?
Около 3:00 ночи предупреждение получили жители эстонских уездов Вирумаа и Ида-Вирумаа. Уже в 5:30 Силы обороны Эстонии отменили тревогу, отметив, что угроз в воздушном пространстве страны не зафиксировано.
В МВД Эстонии уточнили, что оповещение разослали из-за возможности того, что беспилотники, связанные с боевыми действиями России против Украины, могут оказаться над территорией страны.
Примерно в 4:00 подобные сообщения получили и жители латвийских городов Алуксне, Балви, Лудзе, Резекне и Краслава. Через несколько часов Национальные вооруженные силы Латвии сообщили об исчезновении потенциальной угрозы.
Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу... Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему,
– заявили в ведомстве.
По данным латвийских и эстонских медиа, инциденты могли быть связаны с атакой украинских дронов на Ленинградскую область России.
Стоит отметить, что о атаке беспилотников на Ленинградскую область писали также и российские СМИ. В частности, дроны летели на порт Приморска, после чего там возник пожар.
В каких странах обнаруживали обломки украинских беспилотников на фоне атак на Россию?
В конце марта во время украинских атак на порты Ленинградской области России 2 дрона упали на территории Финляндии. Места падения сразу взяли под контроль правоохранители, территорию окружили для проведения следственных действий.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии 24 Канала отмечал, что Украина и Финляндия сотрудничают для выяснения обстоятельств падения украинского дрона в Финляндии. В то же время представитель украинского МИД предположил, что причиной падения стали российские системы РЭБ.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Украина должна сделать максимум, чтобы дроны не попадали в Финляндию. В то же время в целом в стране обнаружили обломки по меньшей мере 4 украинских дронов.
Также утром 12 апреля в уезде Ляен-Вирумаа местный житель обнаружил на пляже Кальви фрагмент дрона, который, предварительно, также может быть украинским. В эстонской полиции заявили, что крыло дрона на побережье выбросили морские волны.