В порту, вероятно, был поражен нефтеналивной причал и ЗРПК "Панцирь". Об этом сообщили в Astra.

Что известно об атаке БпЛА на порт в Приморске?

В ночь на 3 мая неизвестные БпЛА атаковали порт в Ленинградской области. На месте вспыхнули пожары. Вероятно, целью дронов стали нефтеналивной причал и вражеская система ПВО.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об атаке БпЛА на порт в Приморске. По его словам, силы ПВО якобы сбили более 60 беспилотников.

Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возник пожар,

– заявил Дрозденко.

Также Приморск и Усть-Луга – это крупнейшие нефтяные порты России на северо-западе, через которые ежедневно экспортируют около 2 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно 40% всего российского экспорта.

Вниманию! Украинские дроны продолжают атаковать российские объекты, включая нефтепереработку в Туапсе, что также влияет на фронт. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил 24 Каналу, что такие атаки продолжатся, ведь для Украины крайне важно проводить системные удары, потому что это единственный способ заставить Россию прекратить войну.

Последние новости об атаках БпЛА территорию России

В ночь на 1 мая дроны атаковали Туапсинский НПЗ, вызвав масштабный пожар на морском терминале. К ликвидации последствий привлечено 790 человек и 48 единиц техники, эвакуировано 85 человек.

Украинские дроны атаковали Пермь 29 и 30 апреля, вызвав масштабные пожары на нефтеперекачивающей станции и Пермском НПЗ. Спутниковые снимки показали, что черный дым от пожаров растянулся более чем на 120 километров.

В российском Дзержинске дроны нанесли удар по городу, вызвав около 10 взрывов и столб дыма. Вероятной целью атаки был ФКП "Завод имени Свердлова", стратегически важный производитель взрывчатых веществ.