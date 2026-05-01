Под удар попал морской терминал, который входит в единый производственный комплекс с НПЗ. Там возник масштабный пожар.

Какие последствия четвертой атаки на Туапсе?

По данным СМИ, в результате ночной атаки вспыхнул по меньшей мере один топливный резервуар на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Власти Краснодарского края по состоянию на 11:00 обновили информацию о пожаре в Туапсе.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что сбор нефтепродуктов ведется на трех участках в городе. Всего, по его словам, собрано и вывезено 13 333 метров кубических мазута, каменномазутной и водомазутной смеси.

Бойко уточнил, что к ликвидации последствий атаки на Туапсе привлечено 790 человек и 48 единиц техники. Он добавил, что в гостиницах города остаются 85 человек, которых ранее эвакуировали из-за пожара на заводе.

Тем временем соцсети переполнены фото густого черного дыма, который валит из пораженного НПЗ. Его видно с разных локаций.

Большой пожар в Туапсе / Фото соцсети

Что известно о предыдущих визитах дронов на Туапсе?

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе только в апреле подвергся трем атакам – 16, 20 и 28 числа. После ударов дронами на предприятии возник большой пожар, который не удавалось ликвидировать уже несколько дней.

После атаки 28 апреля в Туапсинском округе объявили режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию жителей из опасных районов. В городе также зафиксировали перебои с электроснабжением и водой.

Экологи предостерегали, что возможные утечки нефтепродуктов могут вызвать загрязнение почв и водоемов, а это будет иметь длительное негативное влияние на регион.

В Генштабе заявили об уничтожении 24 и повреждении четырех резервуаров в результате поражения 20 апреля.

Хотя российские власти обычно замалчивают последствия украинских ударов, на этот раз Кремль был вынужден отреагировать на события в Туапсе. В Институте изучения войны отметили, что масштабы разрушений и последствий были слишком очевидными, чтобы их игнорировать.