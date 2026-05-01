Під удар потрапив морський термінал, який входить до єдиного виробничого комплексу з НПЗ. Там виникла масштабна пожежа.

Які наслідки четвертої атаки на Туапсе?

За даними ЗМІ, внаслідок нічної атаки спалахнув щонайменше один паливний резервуар на території Туапсинського нафтопереробного заводу.

Влада Краснодарського краю станом на 11:00 оновила інформацію про пожежу в Туапсе.

Глава Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко заявив, що збір нафтопродуктів ведеться на трьох ділянках у місті. Усього, за його словами, зібрано та вивезено 13 333 метрів кубічних мазуту, кам'яномазутної та водомазутної суміші.

Бойко уточнив, що до ліквідації наслідків атаки на Туапсе залучено 790 осіб та 48 одиниць техніки. Він додав, що в готелях міста залишаються 85 осіб, яких раніше евакуювали через пожежу на заводі.

Тим часом соцмережі переповнені фото густого чорного диму, який валить з ураженого НПЗ. Його видно з різних локацій.

Велика пожежа у Туапсе / Фото соцмережі

Що відомо про попередні візити дронів на Туапсе?

Нафтопереробний завод у Туапсе лише у квітні зазнав трьох атак – 16, 20 та 28 числа. Після ударів дронами на підприємстві виникла велика пожежа, яку не вдавалося ліквідувати вже кілька днів.

Після атаки 28 квітня в Туапсинському окрузі оголосили режим надзвичайної ситуації та розпочали евакуацію мешканців із небезпечних районів. У місті також зафіксували перебої з електропостачанням і водою.

Екологи застерігали, що можливі витоки нафтопродуктів можуть спричинити забруднення ґрунтів і водойм, а це матиме тривалий негативний вплив на регіон.

У Генштабі заявили про знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20 квітня.

Хоча російська влада зазвичай замовчує наслідки українських ударів, цього разу Кремль був змушений відреагувати на події в Туапсе. В Інституті вивчення війни зазначили, що масштаби руйнувань і наслідків були надто очевидними, щоб їх ігнорувати.