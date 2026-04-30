Про деталі ударів по ворогу розповіли у Генштабі ЗСУ. Там наголосили, що продовжуватимуть удари до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Яких втрат зазнав ворог?

Після влучання по НПЗ в місті Орськ Оренбурзької області Росії на території підприємства спалахнула пожежа. Цей об'єкт задіяний у забезпеченні російської армії.

Важливо! Цей завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів: бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, тощо. Проєктна потужність переробки – 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Окрім того, Сили оборони дісталися до населеного пункту Бабки у Воронезькій області, де було уражено ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Нагадаємо, командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що борти атакували екіпажі 429 окремої бригади "Ахіллес" та 43 окремої артилерійської бригади спільно із ЦСО "А". Ті якраз здійснювали оперативну заправку паливом та міжполітний технічний огляд.

За його словами, польовий злітно-посадковий майданчик розташований за понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За словами "Мадяра", під час атаки міг загинути щонайменше один технічний працівник.

Довідково. Мі-28 – це броньований гелікоптер, який може здатний атакувати броньовану техніку та живу силу. Орієнтовна вартість – 18 мільйонів доларів.



Мі-17 – середній транспортний гелікоптер. У росіян він використовується для перевезення військових, висадки десанту, евакуації поранених, а також – для ударних операцій із підвісними боєприпасами. Борт коштує щонайменше 15 мільйонів доларів.



Як зауважив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан 24 Каналу, цей удар показав, що Україна уже дістає до другого ешелону тилів ворога. Раніше дістати ці борти на базах дозаправки було дуже складно.

️Ще одна ціль українських воїнів – зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Олександрівки Запорізької області.

Варто зауважити, що цей ЗРК належить до всепогодних бойових систем та може працювати у різних умовах. Він має добру прохідність та потужне озброєння. Уже неодноразово такі комплекси ставали ціллю Сил оборони України, зокрема у листопаді 2025 та січні 2026.

Також було ️уражено пункт управління артилерійської бригади ворога у Лисичанську на окупованій Луганщині, склад боєприпасів у районі Кременівки на Донеччині та місце базування катерів в акваторії Чорного моря.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Як зауважив співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн 24 Каналу, Україні вдається все частіше проривати "певео" росіян та влучно бити по НПЗ та інших важливих об'єктах. Росія після того, як ціни на нафту зросли через операцію в Ірані, почала отримувати більше грошей, тому Україна почала діяти на повну.

Так, 30 квітня СБУ повідомила, що її дрони атакували ключовий вузол первинної переробки нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", виникла пожежа, установки були виведені з ладу. Об'єкт розташований за понад 1 500 кілометрів від України.

Також вночі 30 квітня гучно було у Дзержинську у Нижньогородській області Росії. Ціллю міг бути ФКП "Завод імені Свердлова", де виготовляють вибухові речовини.