Російська служба "Радіо Свободи" опублікувала супутниковий знімок Пермі після двох днів атаки. На ньому чітко видно, що дим від пожежі на нафтовому об'єкті розтягнувся на сотню кілометрів.

Наскільки масштабною є пожежа біля Пермі?

Так, димовий слід сягає вже понад 120 кілометрів.

Наслідки атаки на Перм / Фото "Радіо Свобода"

Зауважимо, що в СБУ підтвердила удар по лінійно виробничо-диспетчерській станції "Пермь" вранці 29 квітня.

Після атаки на об'єкті спалахнула потужна пожежа. Зайнялися майже всі резервуари для зберігання нафти. Місто буквально огорнув чорним дим, а місцеві жителі повідомляли про нафтовий дощ.

Наступного дня пожежа на ЛВДС "Пермь" не лише не згасла, а розгорілася з новою силою. Адже вона знову зазнала атаки безпілотників. Унаслідок повторного удару там з'явилися нові осередки загоряння.

30 квітня, окрім, ЛВДС "Пермь", під ударом опинився Пермський НПЗ. Там теж виникла сильна пожежа, кадри якої швидко поширилися у соцмережах.

Попередньо, на НПЗ уражено установку АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Після удару спалахнули вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх пошкодження фактично повністю зупиняє роботу установки.

Зауважимо, що Пермський НПЗ – це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік. Він розташований за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

Яка ситуація у російській Пермі зараз?

Губернатор Пермською краю Дмитро Махонін підтвердив приліт безпілотника на "один із промислових майданчиків Пермського краю". Водночас він заявив, що постраждалих і значних руйнувань немає.

Також російський чиновник запевнив, що життю та здоров'ю мешканців нічого не загрожує. "Загрози хімічної небезпеки немає", – додав він.

Попри це вранці під час атаки дронів у Пермі із гучномовців лунало попередження про "аварію, внаслідок якої стався викид небезпечної речовини".

Також 30 квітня пермські ВНЗ та школи скасували заняття. Так, по домах відпустили студентів Пермського державного національного дослідного університету та Вищої школи економіки.

Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн наголошує, що українські дрони все частіше проривають російську систему ППО та влучають по нафтопереробних заводах і ключових об'єктах енергетики.

Експерт пояснює, що посилення таких атак частково пов'язане зі зростанням світових цін на нафту. Це дає Росії додаткові доходи, які вона спрямовує на фінансування війни, тому Україна, за його словами, відповідає більш інтенсивними та технологічно складнішими ударами.

Фройденштайн також відзначає розвиток українського оборонно-промислового комплексу: країна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет, зменшуючи залежність від імпорту. Це дозволяє швидше масштабувати удари по території Росії.