Моторошні кадри з Пермі поширюють у соцмережі. У денні години місто передчасно занурилося у ніч.
Дивіться також Україна збільшила дальність ударів по Росії на 170% з 2022 року, – Міноборони
Що коїться у Пермі після атаки дронів?
На просторах інтернету багато кадрів, на яких видно, що небо над Перм'ю затягнуло чорним димом.
Чорнильне небо над Перм'ю / Фото соцмережі
Також місцеві жителі повідомляють про дощ у місті, а він – такий як і в Туапсе був раніше, – нафтовий.
Замість крапель води – краплі нафти / Фото соцмережі
Нафтовий дощ випав у Пермському краї: дивіться відео
В СБУ визнали удар по російській нафтоперекачувальній станції біля Пермі. Вона розташована за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.
Чорне небо у Пермі: дивіться відео
Ніби настав апокаліпсис: дивіться відео
ЛВДС "Пермь" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії.
Густий дим над містом наче торнадо: дивіться відео
Що відбувається у Пермі: дивіться відео
Пожежа розгорається сильніше: дивіться відео
Унаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.
Який вигляд має ранок у Пермі: дивіться відео
Пожежа величезних масштабів: дивіться відео
Зверніть увагу! За даними Служби зовнішньої розвідки, експортні втрат Росії внаслідок українських ударів зросли: порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%.
Складна ситуація у Туапсе
НПЗ у Туапсе був атакований тричі лише за квітень – 16, 20 і 28 чисел. Внаслідок ударів дронами на заводі спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть загасити кілька діб.
Після атаки 28 квітня в Туапсинському окрузі ввели надзвичайний стан і почали евакуацію людей із небезпечних районів. У місті також виникли перебої з електро- та водопостачанням.
Екологи попереджають, що через можливі витоки нафтопродуктів є ризик забруднення ґрунтів і води, що може мати довготривалі наслідки для регіону.
Супутникові знімки підтверджують пожежі та сильне задимлення на території НПЗ і нафтобази.
За оцінками аналітиків, пошкоджено щонайменше десятки резервуарів із нафтою.
Попри поширену практику замовчування наслідків українських ударів, Кремль відреагував на ситуацію у Туапсе. В Інституті вивчення війни пояснили, що влада була змушена прокоментувати українську атаку, оскільки її наслідки є настільки очевидними і значними.