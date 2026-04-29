Моторошні кадри з Пермі поширюють у соцмережі. У денні години місто передчасно занурилося у ніч.

Що коїться у Пермі після атаки дронів?

На просторах інтернету багато кадрів, на яких видно, що небо над Перм'ю затягнуло чорним димом.

Чорнильне небо над Перм'ю / Фото соцмережі

Також місцеві жителі повідомляють про дощ у місті, а він – такий як і в Туапсе був раніше, – нафтовий.

Замість крапель води – краплі нафти / Фото соцмережі

В СБУ визнали удар по російській нафтоперекачувальній станції біля Пермі. Вона розташована за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

ЛВДС "Пермь" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії.

Унаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

Зверніть увагу! За даними Служби зовнішньої розвідки, експортні втрат Росії внаслідок українських ударів зросли: порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%.

Складна ситуація у Туапсе

НПЗ у Туапсе був атакований тричі лише за квітень – 16, 20 і 28 чисел. Внаслідок ударів дронами на заводі спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть загасити кілька діб.

Після атаки 28 квітня в Туапсинському окрузі ввели надзвичайний стан і почали евакуацію людей із небезпечних районів. У місті також виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Екологи попереджають, що через можливі витоки нафтопродуктів є ризик забруднення ґрунтів і води, що може мати довготривалі наслідки для регіону.

Супутникові знімки підтверджують пожежі та сильне задимлення на території НПЗ і нафтобази.

За оцінками аналітиків, пошкоджено щонайменше десятки резервуарів із нафтою.

Попри поширену практику замовчування наслідків українських ударів, Кремль відреагував на ситуацію у Туапсе. В Інституті вивчення війни пояснили, що влада була змушена прокоментувати українську атаку, оскільки її наслідки є настільки очевидними і значними.