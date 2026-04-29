Так, російський диктатор уперше прокоментував наслідки української атаки дронами на НПЗ у Туапсе. Чому очільник Кремля раптово вирішив порушити мовчання, пояснили в Інституті вивчення війни.

Чому Путін заговорив про атаку на Туапсе?

28 квіня Путін зустрівся з міністром цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Олександром Куренковим. Він доручив Куренкову поїхати до Туапсе, щоб контролювати ситуацію.

Окремо диктатор заявив, що у місті "серйозних загроз немає", але визнав можливі наслідки для екології. Путін також назвав НПЗ "цивільним об'єктом" і заявив, що атаки дронів на такі цілі нібито зростають. При цьому він традиційно звинуватив Україну в "терористичних методах".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков теж визнав удар по Туапсе, але зауважив, що всі деталі щодо уражених об'єктів засекречені. Пєсков розкритикував українські удари по російській нафтовій інфраструктурі як такі, що ще більше дестабілізують світові енергетичні ринки.

Аналітики зауважують, що Кремль зазвичай не коментує українські удари по НПЗ. Однак наслідки атаки на Туапсе є настільки значними, що Путін та його речник були змушені відреагувати.

Експерти наголошують: Україна стала активніше атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, аби Кремль не міг скористатися глобальною енергетичною кризою для поповнення своїх доходів.

ISW прогнозує, що українські сили, ймовірно, й надалі завдаватимуть частіших і масштабніших ударів по об'єктах у глибокому тилу Росії.

Як Туапсе перетворилося на "гарячу точку"

Нафтопереробний завод у Туапсе вже втретє за квітень опиняється під українськими ударами.

Після останньої атаки 28 квітня влада Краснодарського краю оголосила надзвичайний стан у Туапсинському муніципальному окрузі. У місті проводять евакуацію мешканців із небезпечних районів.

Також фіксуються перебої з електро- та водопостачанням. Екологи попереджають про можливе серйозне забруднення ґрунтів і води через витік нафтопродуктів, яке може мати довготривалі наслідки для регіону.

Геолоковані супутникові кадри, опубліковані 28 квітня, показують кілька пожеж і стовпи диму на нафтобазі та НПЗ у Туапсе.

Український OSINT-проєкт оцінив, що удар пошкодив щонайменше чотири резервуари для зберігання нафти на цьому заводі. Дані системи NASA FIRMS за 28 квітня показують теплові аномалії в північній частині НПЗ у Туапсе.

Українські сили вже атакували цей завод уночі 16 та 20 квітня. За даними Сил безпілотних систем України, тоді було знищено 24 резервуари та пошкоджено ще 4.

Після удару 20 квітня завод у Туапсе зупинив роботу єдиної переробної установки з річною потужністю 12 мільйонів тонн.