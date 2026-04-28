Про це пише Генштаб та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Що відомо про атаку на Туапсе?

По цьому одному із найсучасніших заводів компанії "Роснєфть" у Туапсе вдарили оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" у взаємодії з ССО, СБУ, ГУР МО України й іншими складовими Сил оборони.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території об'єкта з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Хет-трик від ССО та інших складових Сил безпеки та оборони України! Туапсе у вас знову пропущений!

– прокоментували Сили спеціальних операцій.

Довідково. Місто Туапсе розташоване у Краснодарському краї. Це близько 450 кілометрів від України.

Також наші воїни уразили:

радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого в тимчасово окупованому Криму,

командно-спостережні пункти поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки,

склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки на Запоріжжі,

зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ Криму,

пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

Нагадаємо, що перша атака на НПЗ в Туапсе відбулася 16 квітня. Тоді було уражено ключові технологічні установки, виникла масштабна пожежа, яка тривала кілька діб.

Через чотири дні, 20 квітня, підрозділи Сил оборони знову вгатили по району портової інфраструктури, де зберігається готова продукція для експорту. Загоряння виникло повторно.

Загалом унаслідок попередніх двох атак було знищено 24 резервуари, а ще 4 пошкоджено.