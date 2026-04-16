Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інформацію також підтвердили у Силах безпілотних систем ЗС України.
Що відомо про удар по Туапсинському НПЗ?
Українські безпілотники в ніч проти 16 квітня уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.
Під удар потрапили об'єкти нафтотермінала порту Туапсе, який працює в єдиному комплексі з НПЗ. Підприємство забезпечує виробництво бензину, дизеля та інших нафтопродуктів і належить компанії Роснефть.
Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери, трубопроводи та резервуари. Після влучань виникла масштабна пожежа.
За повідомленнями місцевих джерел, вогонь намагаються загасити вже понад 15 годин, а мешканців прилеглих районів евакуювали.
У Генштабі ЗСУ також зазначили, що 15 – 16 квітня українські сили уразили райони зосередження російських військ, засоби ППО та пункти управління на тимчасово окупованих територіях.
Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія має три "вразливі" місця. До цього переліку входить Москва, нафтова галузь Росії та Крим.
Де в Росії нещодавно лунали вибухи?
У ніч проти 16 квітня у Краснодарському краї Росії відбулася масована атака безпілотників. Вибухи пролунали в кількох містах, серед яких Сочі, Туапсе, Анапа, та Геленджик, пошкоджено приватні будинки, нафтобазу та порт, а в аеропортах тимчасово запровадили обмеження на прийом і відправлення літаків.
Українські дрони атакували нафтохімічний завод у Стерлітамаку в Башкортостані, подолавши до 1 500 кілометрів. Завод виробляє авіаційне паливо та постачає матеріали для військової техніки та оборонних об'єктів.
14 квітня Сили оборони України атакували місця зберігання ворожих безпілотників і склади боєприпасів на окупованих територіях ракетами SCALP і бомбами GBU-39. Уражені об'єкти знаходились в районі аеропорту "Донецьк" та в населених пунктах Азовське, Урзуф і Куликівське.