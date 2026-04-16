Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інформацію також підтвердили у Силах безпілотних систем ЗС України.

Дивіться також У Бєлгороді все стабільно: місто атакували дрони, а росіяни тепер сидітимуть без світла

Що відомо про удар по Туапсинському НПЗ?

Українські безпілотники в ніч проти 16 квітня уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Під удар потрапили об'єкти нафтотермінала порту Туапсе, який працює в єдиному комплексі з НПЗ. Підприємство забезпечує виробництво бензину, дизеля та інших нафтопродуктів і належить компанії Роснефть.

Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери, трубопроводи та резервуари. Після влучань виникла масштабна пожежа.

За повідомленнями місцевих джерел, вогонь намагаються загасити вже понад 15 годин, а мешканців прилеглих районів евакуювали.

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що 15 – 16 квітня українські сили уразили райони зосередження російських військ, засоби ППО та пункти управління на тимчасово окупованих територіях.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія має три "вразливі" місця. До цього переліку входить Москва, нафтова галузь Росії та Крим.

Де в Росії нещодавно лунали вибухи?