Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Информацию также подтвердили в Силах беспилотных систем ВС Украины.
Что известно об ударе по Туапсинскому НПЗ?
Украинские беспилотники в ночь на 16 апреля поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
Под удар попали объекты нефтетерминала порта Туапсе, который работает в едином комплексе с НПЗ. Предприятие обеспечивает производство бензина, дизеля и других нефтепродуктов и принадлежит компании Роснефть.
В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры, трубопроводы и резервуары. После попаданий возник масштабный пожар.
По сообщениям местных источников, огонь пытаются потушить уже более 15 часов, а жителей близлежащих районов эвакуировали.
В Генштабе ВСУ также отметили, что 15 – 16 апреля украинские силы поразили районы сосредоточения российских войск, средства ПВО и пункты управления на временно оккупированных территориях.
Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия имеет три "уязвимых" места. В этот перечень входит Москва, нефтяная отрасль России и Крым.
Где в России недавно раздавались взрывы?
В ночь на 16 апреля в Краснодарском крае России произошла массированная атака беспилотников. Взрывы прогремели в нескольких городах, среди которых Сочи, Туапсе, Анапа, и Геленджик, повреждены частные дома, нефтебазу и порт, а в аэропортах временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов.
Украинские дроны атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке в Башкортостане, преодолев до 1 500 километров. Завод производит авиационное топливо и поставляет материалы для военной техники и оборонных объектов.
14 апреля Силы обороны Украины атаковали места хранения вражеских беспилотников и склады боеприпасов на оккупированных территориях ракетами SCALP и бомбами GBU-39. Пораженные объекты находились в районе аэропорта "Донецк" и в населенных пунктах Азовское, Урзуф и Куликовское.