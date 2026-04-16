Над ближайшими населенными пунктами поднимался черный дым. Об этом сообщают росСМИ.
Что известно об атаке на Белгород?
В Белгороде 16 апреля беспилотник атаковал подстанцию "Южная" на улице Губкина. После взрыва в части города исчезло электроснабжение.
В частности, без света остались улицы Губкина, Костюкова и проспект Ватутина, также о перебоях сообщают жители центра города.
По словам очевидцев, после взрыва над Белгородом поднялся столб черного дыма, который был виден из разных районов. В местных каналах отмечают, что дым поднимается в районе Харьковской горы. В регионе ранее объявляли беспилотную опасность.
Атаки по Белгороду уже являются стабильными
В ночь на 15 апреля в Белгородской области прогремела серия взрывов после атаки украинских беспилотников.
Основной удар, по сообщениям источников, пришелся на район Валуек, где расположены склады горюче-смазочных материалов и логистические объекты российских войск. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и пожарах в районе инцидента.
В сети публиковали видео с заревом от пожаров и повторными детонациями. По предварительным данным, могли быть поражены склады ГСМ и инфраструктура обеспечения российских подразделений. Официально масштабы разрушений не подтверждались.
В то же время местные власти сосредоточились на сообщениях о повреждении гражданской инфраструктуры. Губернатор региона заявлял о разрушении отдельных домов, в частности в Валуйском округе, но не комментировал возможные потери военных объектов.
Что еще попало под удар на России?
В ночь на 16 апреля в Краснодарском крае России зафиксирована массированная атака беспилотников. Взрывы прогремели сразу в нескольких городах побережья Черного моря, среди которых Туапсе, Сочи, Анапа и Геленджик. По словам местных жителей, в небе были слышны десятки взрывов и характерные звуки работы ПВО.
В российских источниках заявляют о пожарах и работе противовоздушной обороны. В аэропортах Сочи и Краснодар временно вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Также в ряде городов объявляли воздушную тревогу. Наибольшие последствия зафиксированы в Туапсе, где сообщают о возгорании на нефтебазе и повреждении портовой инфраструктуры.
В результате инцидента есть погибшие, среди них – дети, а также пострадавшие среди гражданских. В районе морского порта зафиксировано падение обломков на территории предприятий, а в отдельных населенных пунктах повреждены частные дома.